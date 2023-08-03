Anadolu Grubu’nun çatısı altında, Anadolu Vakfı’nın gücü ve desteğiyle 2005 yılında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi’nin yeni Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Kenan Keklikçi oldu.

2016 yılından beri Anadolu Sağlık Merkezi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kenan Keklikçi, Temmuz ayı itibariyle Anadolu Sağlık Merkezi’nin Tıbbi Hizmetler Direktörü olarak atandı.

GATA Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Kenan Keklikçi, uzmanlık eğitimini GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010 yılında bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri University of Pittsburgh Medical Center’da Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Kenan Keklikçi, yeniden GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ndeki görevine döndü.

2016 yılında Anadolu Sağlık Merkezi ailesine katılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Keklikçi, 1 Temmuz 2023 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi’nin Tıbbi Hizmetler Direktörü olarak atandı.