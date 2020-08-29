banner541
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Annelere sağlıklı beslenme danışmanlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık havada spor egzersizlerin yanında diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’ katılımcılarına açık havada spor egzersizlerin yanı sıra diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Annelere sağlıklı beslenme danışmanlığı

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’ kapsamında ‘Mesafe Spora Engel Değil’ adı altında açık havada spor egzersizleri gerçekleştiriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık hava egzersizlerinin yanı sıra alanında uzman diyetisyenler tarafından katılımcı üyelerin, kilo ölçümü yapılarak sağlıklı beslenme önerileri veriliyor.

 

DİYETİSYEN KONTROLÜ

Açık hava egzersizlerine katılan üyeler, ayaklarında galoşla hiçbir yere temasta bulunmadan tartılıyor. Ayrıca birebir diyetisyen görüşmesi talep edenler Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek diyetisyen randevuları oluşturuluyor. Uzman diyetisyenler tarafından yapılan ölçümlerde; ağırlık, boy, su, kas, yağ ve metabolizma hızı gibi değerler alınıp ardından sağlıklı beslenme ile ilgili yönlendirme yapılıyor.

 

SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri tazelenmiş bir beden ve sağlıklı ruh için düzenli ve dengeli beslenmenin yanında mutlaka haftanın belli günlerinde temiz havada spor egzersizleri yapmanın önemli olduğunu ve toplum olarak herkesin bu bilinçte olması gerektiğini aktardı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Kıskançlık duygu değil, karmaşadır” “Kıskançlık duygu değil, karmaşadır”
KOSTÜ'den sağlık protokolü KOSTÜ'den sağlık protokolü
Güneş kremi kullanmanın önemi! Güneş kremi kullanmanın önemi!
KOÜ'de online muayene sistemi başladı KOÜ'de online muayene sistemi başladı
Sıcak hava beyni olumsuz etkiliyor Sıcak hava beyni olumsuz etkiliyor
Zatürre ve aşısı ile ilgili 10 soru 10 cevap Zatürre ve aşısı ile ilgili 10 soru 10 cevap
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Kıskançlık duygu değil, karmaşadır”
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddet, özellikle de kadına şiddet çok önemli bir sorun olarak...

Haberi Oku