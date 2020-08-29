Annelere sağlıklı beslenme danışmanlığı

DİYETİSYEN KONTROLÜ
Açık hava egzersizlerine katılan üyeler, ayaklarında galoşla hiçbir yere temasta bulunmadan tartılıyor. Ayrıca birebir diyetisyen görüşmesi talep edenler Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek diyetisyen randevuları oluşturuluyor. Uzman diyetisyenler tarafından yapılan ölçümlerde; ağırlık, boy, su, kas, yağ ve metabolizma hızı gibi değerler alınıp ardından sağlıklı beslenme ile ilgili yönlendirme yapılıyor.
SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri tazelenmiş bir beden ve sağlıklı ruh için düzenli ve dengeli beslenmenin yanında mutlaka haftanın belli günlerinde temiz havada spor egzersizleri yapmanın önemli olduğunu ve toplum olarak herkesin bu bilinçte olması gerektiğini aktardı.