Antikkapı’ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi

DÜĞÜN SALONLARINDAN RESTORANLARA KADAR
Çalışma kapsamında Maide Kafe ve Restoran, Sekapark Antikköfte, Ormanya Antikköfte ve Antikkafe, Mevlana Düğün Salonu, Tepeköy Düğün Salonu, Antikkapı Düğün Salonu, Kadıköy Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu, Altınkemer Düğün Salonu, Sekabahçe Düğün Salonu, Seka Deniz Düğün Salonu, Maide Düğün ve Nikah Salonu, Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu, Başiskele Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu, tüm toplantı salonları, akaryakıt istasyonunu ilaçlama işlemi tamamlandı.