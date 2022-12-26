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Başhekim Şaşkın: “Sözleşmem bitti, yeni sözleşme yapmadık”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın, başhekimlik sözleşmesinin bittiğini ve sözleşmeyi uzatmadığını belirtti. Hastanede hasta bakmaya devam edeceğini belirten Şaşkın, profesörlük unvanını da aldı.

Başhekim Şaşkın: 'Sözleşmem bitti, yeni sözleşme yapmadık”

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:40


 Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın, 5 yıl önce Kocaeli Acıbadem Hastanesinden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçmişti. 5 yıl boyunca başarılı çalışmalarıyla göz dolduran, çevresinde sevilen ve sayılan Şaşkın, başhekimlik göreviyle birlikte kalp damar ameliyatlarına girmeye de devam etmişti.

MAKAM ODASINI TOPLADI

Hüseyin Şaşkın’ın sözleşme doldu. Bu süreçte resmi sözleşme imzalamaya davet edilmeyen Şaşkın’ın sözleşme süresi bittiği için makam odasını topladığı ve bu tarih itibariyle Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefliğinde hasta bakmaya başlayacağı ifade ediliyor. Bu arada hak ettiği profesörlük unvanı ile ilgili idari işlemleri de tamamlaması bekleniyor.

HÜSEYİN ŞAŞKIN KİMDİR?

1973 Tokat doğumlu. 
İlkokulu Tokat’ta tamamladı. 
1984 yılından bu yana İzmit’te yaşıyor. 
1991 yılında İzmit İmam Hatip Lisesini, 
1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 
2003 yılına kadar İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. 
2006-2014 yılları arasında Kocaeli Acıbadem Hastanesinde görev yaptı. 
2014 yılından sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Uzun süre hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi olarak çalıştı. 
2017 yılı aralık ayında Başhekim oldu.
Aynı zamanda Kocaeli Tokatlılar Federasyonu Başkanı.

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Anahtar Kelimeler
Derince Eğitim AraştırmaHÜSEYİN ŞAŞKIN
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