banner448
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner449

Bayramda etin yanında sebze de tüketilmeli

Bayramlar, sofraları ve birbirinden lezzetli yemek ve tatlıları akıllara getiriyor. Kurban Bayramı’nda birkaç gün bile olsa etin ve tatlıların aşırı tüketilmesinin sağlığı tehdit edebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Özellikle mide, kalp-damar, tansiyon, şeker, böbrek hastaları bayram döneminde çok daha dikkatli olmalı. Günlük et tüketimi 150 gramı geçmemeli ve etin yanında mutlaka sebze de tüketilmeli” dedi.

Bayramda etin yanında sebze de tüketilmeli

09 Ağustos 2019 Cuma 09:58

Kırmızı et proteinden zengin olmasının yanı sıra demir, çinko, selenyum, B1, B6, B12, D vitamini gibi önemli besin öğelerini içerdiğini ve vücut için önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği nedeniyle tüketim miktarı ve sıklığı kontrol altında olmalı” dedi. Etin vücutta, mide ve bağırsaklar tarafından sindirilmesinin önemini belirten Örnek, “Kurban Bayramı’nda hayvan kesildiği anda etin pişirilmesi, ölüm sonrası katılığı nedeniyle sert ve sindirimi zor olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, ishal veya kabızlığa neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

 

Günlük et tüketimi 150 gramı geçmemeli

Eti olgunlaştırmak, yumuşak, lezzetli ve kolay sindirilebilir hale getirmek için güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15°C) 3-4 saat dinlendirmek gerektiği önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sonrasında 4°C’de buzdolabında 24 saat bekleterek istediğimiz sonucu alabiliriz. Pişirme sırasında ise görünen yağlar ayırılmalı, kuyruk yağı gibi ekstra yağ ekleyerek et pişirilmemeli” dedi. Etin haşlama, ızgara şeklinde, fırında veya kendi yağında kavurarak pişirilebileceği önerisinde bulunan Tuba Örnek, “Izgara şeklinde pişirirken et ateşten kömürleşmeyecek mesafede tutulmalı ve günde 150 gramı aşmayacak ölçüde tüketilmeli” açıklamasında bulundu.

 

Eti sebzelerle birlikte tüketin

Kurban Bayramı’nda etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesinin demir, çinko, magnezyum emilimini arttırdığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sebze, tam tahıllı ekmek, salata eşliğinde tüketilen et porsiyonu kontrollü ve çeşitli bir öğüne olanak sağlar. Ağır tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları tercih edersek sağlıklı ve keyifli bayram geçirebilirsiniz” dedi.

 

Çözülen et yeniden dondurulmamalı

Etin önce serin bir ortamda, sonra 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra depolanmak istenen kısmının artık dondurucuya yerleştirilebileceği önerisinde bulunan Tuba Örnek, “Kıyma halinde ya da parçalara ayrılmış olan etleri buzdolabı poşetleri yardımıyla tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurun ki sonra pişirmek istediğinizde ihtiyacınız kadar çözdürebilesiniz. Etler -18 °C de derin dondurucuda 4-6 ay süreyle korunabilir. Gıda güvenliği açısından çözdürdüğünüz etleri kesinlikle tekrar dondurmayın” açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
Kahve tüketimi miyom riskini artırıyor Kahve tüketimi miyom riskini artırıyor
İdrar Kaçırma Tipleri, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri İdrar Kaçırma Tipleri, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri
Yaz Aylarında Görülen Enfeksiyonlarından Korunmak İçin Öneriler Yaz Aylarında Görülen Enfeksiyonlarından Korunmak...
Kocaelili anneler, Büyükşehir ile sağlıklı besleniyor Kocaelili anneler, Büyükşehir ile sağlıklı besleniyor
Sıcak Havalarda Tansiyonu Daha Sıkı Takip Edin Sıcak Havalarda Tansiyonu Daha Sıkı Takip Edin
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine...
GOSB'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı olarak...

Haberi Oku