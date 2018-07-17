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Beyaz Kalpler Öğrencilerine Protein Desteği

Beyaz Kalpler’de öğrencilerin düzensiz beslenmeden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için protein ve mineral takviyesi yapılıyor

Beyaz Kalpler Öğrencilerine Protein Desteği

17 Temmuz 2018 Salı 11:20

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Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde sosyal ve eğitim hayatında sorunlar yaşayan öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde yapılan vücut analizleri sonucunda öğrencilerin, dengesiz beslenmeye dayalı protein ve mineral eksiklikleri belirlendi. Hazırlanan program dâhilinde öğrencilere, her gün protein ve mineral takviyesi yapılıyor.

 

HER GÜNE ÖZEL PROTEİN TAKVİYESİ

“Ayaküstü protein desteği” programıyla öğrencilere her güne özel sabah ve öğleden sonra olmak üzere, günde iki defa protein ve mineral desteği veriliyor. Özenle hazırlanan menülerle öğrencilerin sağlıklı ve zinde olması hedefleniyor.

 

SAĞLIKLI NESİLLER

Merkezde eğitim gören çocukların sağlıklı, aktif ve daha üretken bir yaşam sürdürmelerinde, dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirten yetkililer, “İyi hazırlanmış bir beslenme programı hem büyüme ve gelişmede etkili olmakta hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara yakalanma riskini düşürmektedir. Ayrıca dikkat eksikliği sonunda da dengeli ve sağlıklı beslenme ile olumlu sonuçlar almaktayız. İsteğimiz ruhen ve bedenen sağlıklı çocuklar yetiştirmek ve sağlıklı nesiller oluşturabilmek” şeklinde konuştu.

 

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Beyaz Kalpler Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

 

BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak tespit ediliyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler’de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler
Beyaz KalplarProteinöğrenci
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