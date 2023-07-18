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Bu merkez özel bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

Gebze ilçesinde projelendirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediliyor.

Bu merkez özel bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

18 Temmuz 2023 Salı 12:32

Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak yatırımlara ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Gebze Millet Bahçesi'nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımında hızlı ilerleme kaydediyor. Büyükşehir, yakın zamanda Gebzelilerin buluşma noktası olacak Gebze Millet Bahçesi’nde engelli vatandaşların ve bakımlarını yapan aileleri için önemli bir merkezin inşaatını tamamlayacak.

Büyükşehir, 6 bin 751 metrekare inşaat alanında yoğun bir mesai harcıyor. Bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilen merkez, özel bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. C, D, E ve F blok hafriyat çalışması ve grobeton dökümü ile A blok ve trafo binasının betonarme kolon perde imalatını tamamlayan ekipler, B blok kolon perde imalatına da devam ediyor. İmalatları hızlandırmak için kule vinç kuran yüklenici firma, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde çalışmalarını hızlandıracak.

Tam donanımlı olarak hizmete girecek Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.

2 kat olarak inşa edilen yapının zemin katında terapi odaları, etkinlik atölyeleri, öğretmenler odası, idari ofisler, kadın-erkek hidroterapi havuzları, soyunma odaları, duş kabinleri ve kadın-erkek tuvaletleri olacak. 1. katta ise spor salonu, yemekhane, çok amaçlı salon, kütüphane, derslikler, etkinlik atölyeleri, idari ofisler, soyunma odaları, toplantı salonu ve tuvaletler yer alacak. 2. kat ise depo olarak kullanılacak. Özel bireyler, Gebze’ye değer katacak olan yaşam merkezinde hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak.

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