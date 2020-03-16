Haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülen uygulamada belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde dezenfekte çalışmalarına tabi tutuldu. İlçenin dört bir noktasında çalışmalarını sürdürerek, gerekli tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutmaya çalışan kurum, çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ve toplu olarak kullandığı derneklerde de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.
Çayırova’da Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede birçok noktada çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, halka açık alanların başında gelen kamu kurumlarında dezenfekte uygulamasına devam ediyor.
Haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülen uygulamada belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde dezenfekte çalışmalarına tabi tutuldu. İlçenin dört bir noktasında çalışmalarını sürdürerek, gerekli tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutmaya çalışan kurum, çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ve toplu olarak kullandığı derneklerde de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.