Çayırova’da Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

İlk olarak otobüs duraklarıyla başlayan çalışmada camiler, cem evi, parklar, belediye, kaymakamlık gibi kamu binalarının yanı sıra aile sağlık merkezlerinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara vermeden devam ettiği uygulamada trafik eğitim parkı, sevgi çocuk evleri, mezarlıklar müdürlüğü ve semt polikliniğinin de dezenfektesini tamamladı.

Haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülen uygulamada belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde dezenfekte çalışmalarına tabi tutuldu. İlçenin dört bir noktasında çalışmalarını sürdürerek, gerekli tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutmaya çalışan kurum, çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ve toplu olarak kullandığı derneklerde de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.