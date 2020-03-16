banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede birçok noktada çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, halka açık alanların başında gelen kamu kurumlarında dezenfekte uygulamasına devam ediyor.

Çayırova'da Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

16 Mart 2020 Pazartesi 15:52

 İlk olarak otobüs duraklarıyla başlayan çalışmada camiler, cem evi, parklar, belediye, kaymakamlık gibi kamu binalarının yanı sıra aile sağlık merkezlerinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara vermeden devam ettiği uygulamada trafik eğitim parkı, sevgi çocuk evleri, mezarlıklar müdürlüğü ve semt polikliniğinin de dezenfektesini tamamladı.

 

Haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülen uygulamada belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde dezenfekte çalışmalarına tabi tutuldu. İlçenin dört bir noktasında çalışmalarını sürdürerek, gerekli tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutmaya çalışan kurum, çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ve toplu olarak kullandığı derneklerde de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Coronavirüs kriz masası kuruldu Coronavirüs kriz masası kuruldu
Darıca’da vatandaşların sağlığı için çalışmalar sürüyor Darıca’da vatandaşların sağlığı için çalışmalar...
Toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara izin yok Toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara...
Bakan Koca, ''Toplam vaka 18'' Bakan Koca, ''Toplam vaka 18''
'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti 'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Coronavirüs kriz masası kuruldu
Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 Kocaeli Koordinasyonu adıyla kurduğu kriz masasının ilk toplantısı...

Haberi Oku