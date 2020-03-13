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SAĞLIK:
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Çayırova’da Dezenfekte Çalışması

Çayırova Belediyesi, ülke genelinde virüse karşı alınan önlemler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Çayırova'da Dezenfekte Çalışması

13 Mart 2020 Cuma 11:55

 Çayırova Belediyesi, halkın sağlığını korumak ve virüse karşı alınan tedbirler kapmasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

 

Çayırova Belediyesi, virüse karşı önlemlerini arttırdı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları otobüs duraklarından başladı. Ekipler tarafından devam eden çalışmalar kapsamında camileri dezenfekte edilirken, semt konakları, kültür merkezleri, kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda uygulama tüm hızıyla devam ediyor.

 

Halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte eden ve önleyici tedbirler alan Çayırova Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam edecek. Belirtilen noktaların dışında da uygulamalar yapacak olan kurum, halk sağlığını koruma adına sıkı tedbirler alıyor.

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, halkımızın sağlığı korumak amacıyla  virüse karşı  ülke genelinde alınan tedbirler kapmasında Çayırova genelinde cami, semt konakları, kültür merkezleri, kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ettiklerini söyledi.

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