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SAĞLIK:
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DARICA BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE TEDBİRLERİ ARTTIRDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildi.

DARICA BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE TEDBİRLERİ ARTTIRDI

13 Mart 2020 Cuma 10:01

 Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Darıca’da önlemler artırıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.           Darıca’nın dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli periyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

MARKETLER DENETLENDİ

Darıca’da ilçe genelinde özellikle toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, okullar ve ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlatan Darıca Belediyesi ekipleri, belirli periyotlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürecek. Gün boyu Darıca’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Darıca Belediyesi ayrıca marketler ve alışveriş merkezlerinde de virüs salgını nedeniyle fiyatlarda fahiş artış yapılmaması konusunda zabıta ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştirdi. 

BIYIK: “VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık koronavirüs önlemleri için Darıca’da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Dünyayı etkileyen koronavirüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Devletimizin resmi kurumlarının açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve kişisel basit önlemlerin alınması önem taşıyor. Bizler Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı arttırdık. Özellikle çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethanelerimizi dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda marketlerde de gıda fiyatları konusunda denetimleri arttırdık. Halkımızdan isteğimiz kişisel önlemlerini alsınlar ama panik olmasınlar. Devletimizin bütün kurumları ve biz Darıca Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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