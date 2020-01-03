Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Darıca Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

BAŞARILI OLANLAR SERTİFİKA ALACAK

Genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimine 80 personel katıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı. 6 gün süren Temel İlk Yardım Eğitimlerinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava giren personelden başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

