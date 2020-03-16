Darıca’da vatandaşların sağlığı için çalışmalar sürüyor

KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ
Darıca’da adeta seferberlik ilan ederek başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle sürekli toplantılar düzenleyen ve Darıca’da yapılması planlanan çalışmaları masaya yatıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için daha sıkı çalışılması için tedbirlerin arttırılması ve özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarının daha sık dezenfekte edilmesi talimatı verdi. Belediyenin kültür sanat etkinliklerini de ileri bir tarihe erteleyen Darıca Belediyesi aynı şekilde belediye uhdesinde faaliyet gösteren kütüphanenin de 1 Nisan’a kadar kapalı olacağını belirtti.
SOSYAL TESİSLER DE İLAÇLANIYOR
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde büyük bir titizlikle devam ederken kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyenin sosyal tesisleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için ne gerekiyorsa yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk milleti olarak devlet ve milletin el ele vererek salgını en az hasarla atlatacaklarını ifade etti. Darıcalı vatandaşlardan kişisel tedbirlere de önem vermesini isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, devletin resmi açıklamaları dışında hiçbir şeye itibar edilmemesini de istedi.