Fatih'te çocuk servisine oyun alanı!

Hayırsever çift Sultan-Murat Doğan tarafından yaptırılan oyun alanı, hastaneye tedavi için gelen çocukların yüzünü güldürdü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan ise çocuk oyun alanında gönüllerince eğleniyorlar.‘’ÇOCUKLAR KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE VAKİT GEÇİRİYORLAR’’Çocuk oyun alanından çocukların belirli saatlerde faydalandığını söyleyen Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Nalbant, "Çocuk servisinin bulunduğu katta yaptığımız alana çocuk oyun grupları yerleştirdik. Belli saatlerde çizgi film izlettiriyoruz. Hastanede tedavisi devam eden çocuklar, kontrollü bir şekilde belirlenen saatlerde buradan faydalanıyor. Doktorların sakınca görmediği ve durumu müsait olan çocuklar buraya alınıyor ve her gün belirli saatlerde burada vakit geçirebiliyor. Oyun alanının yapımını üstlenen hayırsever çiftimiz Sultan-Murat Doğan’a teşekkürlerimi iletiyor hastanemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.‘’BU BİR BAŞLANGIÇ’’Böyle bir yeri yaptırmayı uzun süredir düşündüğünü söyleyen Hayırsever Sultan Doğan; “Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ferhat Yücel’le aile dostluklarının olduğunu, onunla bu düşünceyi paylaştıktan sonra burayı yaptırmaya karar verdiğini ve ortaya çıkan görüntünün muhteşem olduğunu söylerken, ileride başka projelere de imza atmak adına bunun bir başlangıç olduğunu belirtti.