Güneş kremi kullanmanın önemi!

Tüm yüze koruyucu sürülmeli
Güneşin ve yaş almanın etkisiyle deri kalitesinin bozularak cildin eski elastikiyetini kaybettiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Maskenin kapattığı bölgeler nedeniyle birbirimizi tanımakta zorlanırken, açıkta kalan göz çevresi ve alın gibi bölgelerimiz daha çok dikkat çekiyor. Deri sağlığımızı korumak, sağlıklı yaş almak için öncelikle tüm yüzümüze, maskeyle kapattığımız yerler de dahil, güneş koruyucularımızı mutlaka sürelim. Bunun için de içeriğini bilmediğiniz güneş koruyucuları değil, eczane ürünü, doktorunuzun önerdiği, güvenilir güneş koruyucuları tercih edin. Aksi takdirde, bir faydası olmadığı gibi, zararı dokunacaktır” dedi.
Göz çevresi deri sağlığı için düzenli uyku önemli
Kaz ayakları, kaş arası ve alın çizgilerinin oluşmaması, oluşanların giderilmesi, daha canlı bakışlar için olmazsa olmaz uygulamanın botoks uygulamaları olduğunu dile getiren Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Evde günlük cilt bakımında yüz temizliği sonrasında göz çevresine, özellikle kuru ciltlerin uygun göz çevresi nemlendiricilerini sürmesi, sabah tekrar yüz temizliği sonrası güneş koruyucu krem sürülmesi yeterli olacaktır. Göz temizliği için çay ağacı özü içeren göz şampuanları kullanılabilir. Ayrıca göz altındaki ince kırışıklıklar, göz altı çöküklüğü ve morluğu gibi değişiklikler olduğumuzdan daha yorgun ve yaşlı görünmemize sebep olabilir. Bunları gidermek için mezoterapiler, göz altı dolguları, lazerler yapılabilir. Göz çevresi deri sağlığı için uyku düzeni, doğru beslenme, bol su içme de oldukça önemli” şeklinde konuştu.
Göz çevresine sürülen kozmetik ürünlere ekstra özen gösterilmeli
Göz çevresi derisinin cildin en ince olduğu bölge olduğunu ve bu nedenle de oldukça hassas olduğunu vurgulayan Dr. Kübra Esen Salman, “Göz çevremize sürdüğümüz kozmetik ürünleri seçerken ekstra özen göstermeliyiz. Sürülen kozmetiklere bağlı gelişen alerjiler sıklıkla öncelikle göz çevresinde kendini belli eder. Kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, ödem göz çevresinde geliştiğinde genellikle vücuda ve yüze temas eden kozmetiklerden şüpheleniriz. Bu nedenle kullanacağımız makyaj ürünleri merdiven altı olmayan, güvenilir ürünler olmalı. Kozmetiklere karşı alerjik bir durum olup olmadığı bazı testlerle anlaşılabilir. Evde yapılabilecek alerji testi; kozmetik ürünün yakın zamanda güneşe maruz kalmamış, 5 cm’lik kılsız bir bölgeye (ön kol iç yüzü, kulak arkası, boyun yan bölgesi gibi) günde 2 kez 1 hafta boyunca uygulanmasıdır. 1 hafta içinde veya bu bir haftanın sonunda o bölgede kızarıklık, kuruluk, kaşıntı gibi egzama bulguları gelişirse o ürüne karşı alerjiniz var demektir. Dolayısıyla bu ürünü kullanmamak göz çevrenizde gelişebilecek alerjik reaksiyonlardan koruyacaktır” dedi.