Güneş kremi kullanmanın önemi!

Maskeyle dolaşmak zorunda olduğumuz sıcak havalarda yüzün bir bölümü kısmen güneşten korunsa da açıkta kalan göz ve alın kısmı güneşten yıpranabiliyor. Güneşin etkisiyle yüzde renk eşitsizlikleri, gözeneklerde belirginleşme, ince kırışıklıklar, sarkmalar, deri elastikiyetinde bozulmalar, benler, lekeler ve deri kanserlerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Güneş koruyucu krem kullanmak deri kanserlerini, yaşlanmayı, kırışıklıkları önlemek açısından her dönem büyük bir önem arz ediyor. Bununla birlikte güneş gözlüğü kullanmak da çok önemli. Göz doktorunuzun da önerisiyle hem göz sağlığınız hem de göz çevresi deri sağlığınız için güneş gözlüğü kullanın” açıklamasında bulundu.

Güneş koruyucu krem kullanmanın deri kanserlerini, yaşlanmayı, kırışıklıkları önlemek açısından her dönem büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Pandemi sürecinde maske ile sağlığımızı korurken, maskenin kapattığı yüz bölgelerimizi güneşten de bir miktar koruyoruz fakat maske dışında kalan yüzümüzün üst 1/3’ü güneşe karşı korunmasız kalıyor. Bu yüzden güneş lekeleri ve göz çevresi (kaz ayakları), kaş arası kırışıklıkları belirginleşebiliyor” dedi.

Tüm yüze koruyucu sürülmeli

Güneşin ve yaş almanın etkisiyle deri kalitesinin bozularak cildin eski elastikiyetini kaybettiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Maskenin kapattığı bölgeler nedeniyle birbirimizi tanımakta zorlanırken, açıkta kalan göz çevresi ve alın gibi bölgelerimiz daha çok dikkat çekiyor. Deri sağlığımızı korumak, sağlıklı yaş almak için öncelikle tüm yüzümüze, maskeyle kapattığımız yerler de dahil, güneş koruyucularımızı mutlaka sürelim. Bunun için de içeriğini bilmediğiniz güneş koruyucuları değil, eczane ürünü, doktorunuzun önerdiği, güvenilir güneş koruyucuları tercih edin. Aksi takdirde, bir faydası olmadığı gibi, zararı dokunacaktır” dedi. Bununla birlikte güneş gözlüğü kullanmanın da çok önemli olduğuna değinen Dr. Kübra Esen Salman, “Göz doktorunuzun da önerisiyle hem göz sağlığınız hem de göz çevresi deri sağlığınız için güneş gözlüğü kullanın” önerisinde bulundu.

Göz çevresi deri sağlığı için düzenli uyku önemli

Kaz ayakları, kaş arası ve alın çizgilerinin oluşmaması, oluşanların giderilmesi, daha canlı bakışlar için olmazsa olmaz uygulamanın botoks uygulamaları olduğunu dile getiren Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Evde günlük cilt bakımında yüz temizliği sonrasında göz çevresine, özellikle kuru ciltlerin uygun göz çevresi nemlendiricilerini sürmesi, sabah tekrar yüz temizliği sonrası güneş koruyucu krem sürülmesi yeterli olacaktır. Göz temizliği için çay ağacı özü içeren göz şampuanları kullanılabilir. Ayrıca göz altındaki ince kırışıklıklar, göz altı çöküklüğü ve morluğu gibi değişiklikler olduğumuzdan daha yorgun ve yaşlı görünmemize sebep olabilir. Bunları gidermek için mezoterapiler, göz altı dolguları, lazerler yapılabilir. Göz çevresi deri sağlığı için uyku düzeni, doğru beslenme, bol su içme de oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Göz çevresine sürülen kozmetik ürünlere ekstra özen gösterilmeli

Göz çevresi derisinin cildin en ince olduğu bölge olduğunu ve bu nedenle de oldukça hassas olduğunu vurgulayan Dr. Kübra Esen Salman, “Göz çevremize sürdüğümüz kozmetik ürünleri seçerken ekstra özen göstermeliyiz. Sürülen kozmetiklere bağlı gelişen alerjiler sıklıkla öncelikle göz çevresinde kendini belli eder. Kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, ödem göz çevresinde geliştiğinde genellikle vücuda ve yüze temas eden kozmetiklerden şüpheleniriz. Bu nedenle kullanacağımız makyaj ürünleri merdiven altı olmayan, güvenilir ürünler olmalı. Kozmetiklere karşı alerjik bir durum olup olmadığı bazı testlerle anlaşılabilir. Evde yapılabilecek alerji testi; kozmetik ürünün yakın zamanda güneşe maruz kalmamış, 5 cm’lik kılsız bir bölgeye (ön kol iç yüzü, kulak arkası, boyun yan bölgesi gibi) günde 2 kez 1 hafta boyunca uygulanmasıdır. 1 hafta içinde veya bu bir haftanın sonunda o bölgede kızarıklık, kuruluk, kaşıntı gibi egzama bulguları gelişirse o ürüne karşı alerjiniz var demektir. Dolayısıyla bu ürünü kullanmamak göz çevrenizde gelişebilecek alerjik reaksiyonlardan koruyacaktır” dedi.