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'Hilterapi' ile romatizmal ağrılar son buluyor

Kocaeli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’ne yeni alınan 'Hilterapi' cihazı ile romatizmal ağrılardan kurtulmak mümkün.

'Hilterapi' ile romatizmal ağrılar son buluyor

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:20

Hayatı çekilmez hale getiren bel, boyun başta olmak üzere kas iskelet sistemi kaynaklı her türlü kronik ağrı, Hilterapi (Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi) yöntemiyle son buluyor. Avrupa'da yüzde 93 başarı sağladığı tespit edilen yöntem Kocaeli Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı.

Ağrılarınızdan Kurtulmak Elinizde

Kocaeli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlusu Uz. Dr. Dilek Özge Zincir Erçin, birçok tedavi yöntemi denenmesine rağmen sonuç alamamış hastalara şu önerilerde bulundu.  Erçin, “Hilterapi, kas iskelet sistemi ağrısı ve dokuda oluşan her türlü hastalıkta kullanılabiliyor. Ağrısız ve yan etkisi olmayan bu tedavi yöntemi sayesinde ağrılarından muzdarip olanların şikayetleri azalarak vücut fonksiyonları kısa sürede eski haline geliyor” dedi.

 Ağrılar Azaltılarak Yok Ediliyor

Hilterapi yönteminin vücuttaki kanlanmayı arttırarak, lenf sistemindeki bozukluğu düzenlediğini belirten Erçin,” Bünyemiz herhangi bir sorunla karşılaşınca, o sorun için çözüm yöntemi geliştirerek sorunlarla başa çıkma özelliğine sahiptir. Vücut olması gibi çalışmayıp, çözüm üretemiyorsa Hilterapi tedavisi devreye giriyor. Hilterapi seansları esnasında derinin 6 santimetre derinliğe iniliyor ve burada bulunan dolaşım sisteminin parçası olan damarlar genişletiliyor. Beslenme yetersizliğinden dolayı işlevi bozulmuş hücrelere ihtiyacı olan oksijenin gitmesi sağlanarak, bölgede oluşan ağrıların azaltıp yok edilmesi sağlanıyor” dedi.

 Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

•Kas ağrıları

•Omuz ağrıları

•Dirsek ağrıları

•El, bilek, parmak ağrıları

•Bacak ağrıları

•Bel ağrıları

•Diz ağrıları

•Topuk ağrıları

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