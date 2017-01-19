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İlim’de son hafta eğlenceleri

Özel İlim Eğitim Kurumları, yaklaşan yarıyıl tatili öncesi öğrencilerine güzel bir sürpriz yaptı. Sihirbaz Dali’nin konuk olduğu program, başta ilizyon olmak üzere müzikler, balonlar, yüz boyama ve çeşitli etkinlikler ile devam etti.

İlim'de son hafta eğlenceleri

19 Ocak 2017 Perşembe 14:53

‘’Büyük bir heyecan ve mutlulukla başladığımız 2016-2017 eğitim yılının ilk dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Hepimiz için yoğun geçen bir süreç oldu. Bu güzel etkinliği ise çocuklarımızın stres atması, eğlenmesi ve mutlu olması için gerçekleştirdik ve çok güzel tepkiler aldık’’ diyen Özel İlim Okul Müdürü Halil Bulut, yarıyıl tatilinde dinlenmenin yanı sıra eksik konuların telafisi ve bol bol kitap okumak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Tüm öğrencilere, gösterdikleri gayret ve başarılar ötürü teşekkür ederken, öğrenciler, aileler ve öğretmenler için bundan sonraki döneminde hayırlı ve daha güzel başarılara vesile olmasını diledi.

 

Özel İlim Eğitim Kurumları, yaklaşan yarıyıl tatili öncesi öğrencilerine güzel bir sürpriz yaptı. Sihirbaz Dali’nin konuk olduğu program, başta ilizyon olmak üzere müzikler, balonlar, yüz boyama ve çeşitli etkinlikler ile devam etti. ‘’Büyük bir heyecan ve mutlulukla başladığımız 2016-2017 eğitim yılının ilk dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Hepimiz için yoğun geçen bir süreç oldu. Bu güzel etkinliği ise çocuklarımızın stres atması, eğlenmesi ve mutlu olması için gerçekleştirdik ve çok güzel tepkiler aldık’’ diyen Özel İlim Okul Müdürü Halil Bulut, yarıyıl tatilinde dinlenmenin yanı sıra eksik konuların telafisi ve bol bol kitap okumak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Tüm öğrencilere, gösterdikleri gayret ve başarılar ötürü teşekkür ederken, öğrenciler, aileler ve öğretmenler için bundan sonraki döneminde hayırlı ve daha güzel başarılara vesile olmasını diledi.

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