KALP HASTALARININ YAZ TATİLİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Güneş, kum ve deniz üçlüsünün yer aldığı yaz tatili şüphesiz ki hepimizin ruhuna iyi geliyor! Ancak ruhumuza çok iyi gelen bu süreç, sıcak havalardan ötürü kalp hastaları açısından tehlike oluşturabiliyor. Basit ama etkili önlemlerle tatilin sağlık dolu geçebileceğini belirten Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, kalp hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Kalp hastaları için sıcak havalar en az soğuk havalar kadar tehlike oluşturuyor. Sıcak nedeniyle vücutta sıvı kaybı yaşanıyor ve tansiyon düşüyor. Kalp hastalarının çoğu tansiyon ve idrar söktürücü ilaç kullandığından, özellikle bu hastaların yaz mevsiminde çok dikkatli olması gerekiyor.

Bu nedenle bypass geçirmiş, stent takılmış, kalp yetmezliği ya da ciddi kalp ritim bozuklukları olan kalp hastalarının tatillerini planlamadan önce mutlaka doktora başvurmalarının önemini vurgulayan Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Kalp hastaları tatil öncesinde doktor kontrolünden geçerek tansiyon, şeker, böbrek fonksiyonları gibi değerlerin kontrol altında olduğundan emin olmalıdır. Bu değerler ışığında doktorları tatil boyunca geçerli olacak ilaç düzenlemelerini yapacaktır. Ayrıca tatile gidecek olan kalp hastalarının gittikleri yerde kolayca ulaşabilecekleri kardiyoloji uzmanının olup olmadığını ve anjiyografinin yapılıp yapılamayacağını kontrol etmeleri gerekiyor. Kardiyoloji merkezi olmayan bölgelerde kalp hastalarının tatil yapması oldukça riskli olabilir” dedi.

Tatil öncesi planlamanın doktor kontrolü ile sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Timur Timurkaynak, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Çok sıcak bölgeler, kalp ve damar hastaları, böbrek hastaları ve diyabetik hastalar için uygun değildir. Daha ılıman ve serin yerlerin tercih edilmesi gereklidir. Ayrıca yolculuğun süresi de büyük önem taşır. Uzun süre araba ya da uçak yolculuğu pıhtı atma riski artıracağından, kalp hastaları için ciddi risk oluşturabilir. Uzun uçuşlarda mutlaka uçak içinde egzersiz yapılması, araba yolculuklarında ise sık sık mola verilmesi gerekir. Yolculuk esnasında sıvı kaybına yol açacağı için alkol ve aşırı kahveden ise uzak durulması gereklidir.

SAAT 11.00 VE 16.00 ARASINDA DENİZE GİRİLMEMELİ

Tatil öncesinde yapılması gerekenlerin ardından, tatil sırasında yapılması gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Kalp hastalarının tatilde kesinlikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmaması ve denize girmemesi gerekir. Güneşlenmek ve yüzmek için daha serin saatler olan saat 11.00’den öncesi ya da 16.00’dan sonrası tercih edilmelidir. Denizde mutlaka kıyıya paralel yüzülmeli ve kıyıdan uzaklaşılmamalıdır. Acil bir durum yaşanırsa, bu sayede hastaya müdahale etmek kolaylaşacaktır. Hastalar yüzerken aşırı efordan uzak durmalıdır. Ayrıca sıcak havada soğuk denize atlamak kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından vücut ısısını yavaş yavaş düşürerek denize girmek daha doğru bir yöntem olacaktır” diye konuştu.

TATİLDE AĞIR YEMEKLERDEN UZAK DURUN

Tatilde kalp ve damar hastalarının mutlaka Ege ve Akdeniz tarzı, zeytinyağlı yemeklerle beslenmesi ve ağır yemeklerden uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Öğünler küçük hazırlanmalıdır. Ayrıca ağır diyetler kalp ve damar hastaları üzerinde zararlı etkiler yapabileceğinden dolayı uzak durulmalıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise güneş çarpmasıdır. Bu durumda hasta hemen serin bir yere alınmalı, soğutulmalı, ıslak bezlerle ve havlularla vücut ısısı düşürülmelidir ancak şok durumu varsa mutlaka en yakın acil servise gidilmelidir. dedi.

TATİLDE ACİLEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Tatilde bol sıvı tüketmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Timur Timurkaynak, hastaların hangi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini sıralayarak sözlerine son verdi:

· Soğuk terleme

· Baş dönmesi

· Bulantı

· Kusma

· Nefes darlığı

· Göğüs ağrısı

· İshal





Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası grup şirketlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, Tuzla ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı lokasyonda bulunan Bayındır Diş Kliniklerinde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.