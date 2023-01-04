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Kış aylarında da su içmeyi ihmal etmeyin

Havaların soğuması, terlemiyor olmak ve su isteğinin azalması, su gereksiniminin daha az olduğunu göstermez. Ne olursa olsun vücudun susuz bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kilonuzu 30 ml ile çarparsanız günlük su ihtiyacınızı mililitre cinsinden hesaplamış olursunuz. Bu miktara çay, kahve, meyve suyu gibi sıvılardan aldığımız su dahil değil” dedi.

Kış aylarında da su içmeyi ihmal etmeyin

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:59

Suyun vücuda faydalarının saymakla bitmediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Su hücrelerimize besin ve oksijen taşımak, mesanemizdeki bakterileri temizlemek, sindirime yardımcı olmak, kabızlığı önlemek, tansiyonu normalleştirmek, organları ve dokuları korumak, vücut ısısını düzenlemek, elektrolit yani sodyum dengesini korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve dolaşım sistemini düzenlemek için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Halsizlik susuzluk belirtisi

Halsizlik, düşük tansiyon, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, koyu renkli idrar ve kuru cildin susuz kalındığının bir belirtisi olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hatta bazen bu semptomlar için doktora gidip farklı bir neden ararsınız, halbuki sadece suyu az içtiğiniz içindir” dedi.

Çay, kahve içme veya atıştırmalık isteği susuzluk belirtisi olabilir

Beynin susadığına dair gelen mesajın bazı kişilerde çay, kahve ve diğer asitli ve şekerli içecekleri tercih etmeye ve hatta atıştırmalık yeme isteğine neden olabildiğinin altını çizen Tuba Örnek, “Dolayısıyla su içmeyi unutabiliyoruz ve dahası kalori alımımızı arttırabiliyoruz. Çay ve kahvenin aşırı tüketimi ise fazla kafein alımına neden olabiliyor. Bu sebeple su tüketimine öncelik verilmesi çok önemli” dedi. 

Tuba Örnek, “Su içmekte zorlanıyorsanız içine limon, elma, salatalık dilimi, nane veya çubuk tarçın suya aroma katacağından içimi kolaylaştırabilir” tavsiyesinde bulundu.

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