Korona Virüs’ten Korunmanın Yolu: Hijyen!

Dünyanın 115 ülkesine yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen Korona Virüsü ile ilgili Hospital Park Dahiliye Hekimi Oğuz Ulu yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Havadan damlacık yoluyla solunum sistemine bulaşabilen Koronavirüs, akciğer enfeksiyonlarına ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yetersizliği sendromuna neden oluyor. Bu nedenle ölümlere sebep olan Korona Virüs ile ilgili Uzman Doktor Oğuz Ulu, hijyenin önemine dikkat çekti.





HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Koronavirüs’ten korunmak için El hijyeninin büyük önem taşıdığını vurgulayan Oğuz Ulu, “Koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Öksürme veya hapşırmayla ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtileri arasındadır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gündür. Virüsün geçişini takiben 3 ile 14 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri gibi ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır. Hastalığa yakalanan kişilerin tedavisinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş olmasa da özellikle hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekmektedir.”dedi.





KORUNMA YOLLARI

Alınması gereken önlemler hakkında değerlendirme de bulunan Uzm.Dr. Ulu, “Koronavirüs'ten korunmak için; öksürürken veya hapşırırken ağız veya burun kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve işleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemi için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir, gıdalar iyice yıkanmalıdır." diyerek sözlerine son verdi.