KOSTÜ'den sağlık protokolü

MEDAR Hastaneleri ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğine giderek protokol imzalad. Kocaeli’nin ilk vakıf üniversitesi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) MEDAR hastaneleri ile işbirliğine giderek protokol imzaladı. Eski Kocaeli Tıp Merkezi binasında eğitime başlayacak olan KOSTÜ, diş hekimliği fakültesinin yanı sıra tıp eğitimleri de MEDAR hastanelerinde uygulanacak. Gölcük, Sakarya ve Gebze’de 3 ayrı hastanesi bulunan Medar Sağlık Grubu KOSTÜ’nün uygulama hastanesi olacak ve tüm MEDAR hastanelerinin başında KOSTÜ yazacak.

Medar Hastaneleri Yönetimi ve KOSTÜ’nün bağlı bulunduğu Avrupa Eğitim Kurumları’nın mütevelli başkanı Talip Emiroğlu ve Medar Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, üniversite rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram ve KOSTÜ Danışmanı Recep Beyazkılıç düzenledikleri bir basın toplantısıyla işbirliklerini duyurdu. Toplantıda sözü alan MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus şu sözleri kaydetti: “Kocaeli açısından önemli bir gün. Talip beyin destekleriyle üçüncü vakıf üniversitemiz kuruldu. Gölcük’te Sakarya’da ve Gebze’de hastanelerimiz var özellikle tıp fakültesi alanında iş birliği yapacak olmamız bizi çok mutlu etti.





“VAKIF ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİMCİLERDEN OLUŞUYOR”

Sağlık çok önemli. Biz doktor kökenli hastane grubumuz.. Biz sadece sağlık işi yapıyoruz doktor kökenli bir hastaneyiz ve vakıf üniversitemizin de sadece eğitimcilerden oluşması bizi çok mutlu ediyor. Başkanımın nezdinde tüm heyete teşekkür ediyorum. Talus’un ardından sözü alan Avrupa Eğitim Kurumları’nın Mütevelli Başkanı Talip Emiroğlu da şu ifadeleri kullandı: “Biz de MEDAR Hastanesi için çok güzel referanslar aldık. Basında çok nispet haberler gördük demek ki Kocaeli basını eğitimi ve sağlığı önemsiyor. Üçüncü üniversitenin kurulmasından memnun.



“PANDEMİ SÜRECİNDE AÇILMAK İÇİN BEKLEDİK”

Biz de 30 yılı aşkın eğitimin içinde olan bir kurumuz. Biz 11 yıldır sağlık ağırlıklı hizmet verdik keza Kıbrıs’ta da aynı şekilde hizmet verdik. 12. Yılımızda Kocaeli de lisans programlarına hizmet vermek varmış kısmette. Pandemi sürecinde de açılmak için bekledik, zaten Pandemide çalışmak da riskti. Diş hekimliği, sağlık bilimleri ve meslek yğksek okullarına eğitim vereceğiz. Bizim sağlık teknoloji üniversitesi olduğumuz için zaten eğitimini de vermemiz gerekiyordu.





