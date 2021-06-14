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SAĞLIK:
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KOTO’dan ‘aşı programı’na tam destek

Kocaeli Ticaret Odası, aşı programına dahil edilen sektörlere özel davet ve duyurum faaliyetleri sürdürerek, iş insanlarını aşı olmaya teşvik ediyor

KOTO'dan ‘aşı programı'na tam destek

14 Haziran 2021 Pazartesi 17:36

 

Covid-19 Aşılama Programı, yeni sektörlerle devam ediyor. Kapsama son olarak, ‘Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları’ dahil edilirken, Kocaeli Ticaret Odası, iş insanları ve çalışanlarının aşı olması için teşvik çalışmaları yürütüyor.

KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARI AŞILANDI

Sırası gelen her bir sektöre özel duyurum çalışması yapan KOTO, ticaretin bir kez daha sekteye uğramaması adına tüm organlarıyla birlikte görev üstleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte, kafe ve restoran çalışanları için çalışma yürüten KOTO, mutlu sona ulaştı. Kafe ve restoran çalışanları, sırayla giderek aşılarını yaptırdı.

PEHLEVAN VE YILMAZ KATILDI

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, bizzat yerinde takip ettiği aşılama programı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mürsel Durmaz ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebru Çalışkan koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.  Başak Ünal Akagündüz ile Ayşin Yaver Gülsoy aşılama işlemlerine başarıyla devam ederken, tüm ilçe müdürlüklerinde ve hastanelerde de aşılama çalışmaları eş zamanlı yapılıyor.

BÜYÜK İŞLETMELER DE HIZLICA  AŞILANMALI

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, Covid-19 ile mücadelede randevu sırası gelen vatandaş ve sektör çalışanlarının ivedilikle aşı yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurgularken, “Randevu alamayan vatandaşlarımıza, sağlık kuruluşlarımızda randevusuz aşı hizmeti de sunuyoruz. Ayrıca  büyük işletmeler içinde aşılama  planlamalarımız devam ediyor” dedi.

YILMAZ: AŞILANMAYAN TEK BİR İŞ İNSANI VE ÇALIŞANI KALMAYINCAYA KADAR DEVAM

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Covid’in ticareti daha fazla sekteye uğratmaması için aşı teşvik organizasyonlarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, “İstiyoruz ki aşılanmayan tek bir iş insanımız ve çalışanı kalmasın. Bunun için sektörlerimize tek tek ulaşıyor, aşıya davet ediyoruz. Teşvik çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. İş insanlarımızın da duyarsız kalmayacağını düşünüyoruz” dedi.

 
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