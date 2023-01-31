Kronik Yorgunluk Magnezyum Eksikliği Belirtisi

İnsan vücudunda en çok bulunan hayati öneme sahip dördüncü mikro element olan magnezyum, 300’den fazla enzimin çalışması için önemli bir role sahip.

Magnezyumun hem hücreler arası hem de hücreler içi sinyaller ilettiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Magnezyumun DNA sentezi, protein sentezi, kas

kasılması, insülin mekanizması, kan basıncı, üreme gibi birçok mekanizmaya etkisi vardır.

Bu element, kas ve sinir uyarılarına karşı duyarlılığı düzenler. Bu sayede fiziksel ve zihinsel

olarak sakinleştirir. Magnezyum eksikliği hareket kabiliyetini bozarak fiziksel performansı

düşürür” açıklamasında bulundu.





Vücuttaki magnezyum düzeyinin düşmesinin nedenlerini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Toprağın magnezyum içeriğinin düşmesiyle sebze ve

meyvelerin yetersiz magnezyum içermesi, günlük beslenmede yeterli sebze ve meyve

tüketilmemesi, rafine karbonhidrat tüketiminin artması, aşırı kahve tüketimi, bağırsak

hastalıkları sebebiyle emilim yetersizliği, gazlı içecekler ve işlenmiş etlerde bulunan fosfatın

magnezyum emilimini engellemesi, D vitamini eksikliği, ishal ve aşırı terle vücutta sıvı

kaybının fazla olması magnezyum eksikliğinin önemli sebepleridir” dedi.





Magnezyum eksikliği yorgunluk, stres ve migren sebebi

Magnezyum eksikliğinin kronik yorgunluk, kramplar, stres ve anksiyete, migren, diyabet,

osteoporoz, konsantrasyon bozukluğu, fibromiyalji, kalp ritminde bozulmalar gibi önemli

sorunlara sebep olabildiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren,

“Vücudumuzda magnezyum seviyesi yeterli olduğunda kendimizi daha enerjik hissederiz. Kan

şekeri dengelenir, uyku kalitesi yükselir, kan basıncı düzenlenir, migren ataklarında azalmalar

görülür, depresyona iyi gelir ve adet öncesi sendromları azaltır” şeklinde konuştu.







Magnezyum kaynağı 9 besin:





Kabak çekirdeği

Pazı

Avokado

Ispanak

Badem

Muz

İncir

Tam tahıllar