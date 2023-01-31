Kronik Yorgunluk Magnezyum Eksikliği Belirtisi

Magnezyumun hem hücreler arası hem de hücreler içi sinyaller ilettiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Magnezyumun DNA sentezi, protein sentezi, kas
kasılması, insülin mekanizması, kan basıncı, üreme gibi birçok mekanizmaya etkisi vardır.
Bu element, kas ve sinir uyarılarına karşı duyarlılığı düzenler. Bu sayede fiziksel ve zihinsel
olarak sakinleştirir. Magnezyum eksikliği hareket kabiliyetini bozarak fiziksel performansı
düşürür” açıklamasında bulundu.
Vücuttaki magnezyum düzeyinin düşmesinin nedenlerini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Toprağın magnezyum içeriğinin düşmesiyle sebze ve
meyvelerin yetersiz magnezyum içermesi, günlük beslenmede yeterli sebze ve meyve
tüketilmemesi, rafine karbonhidrat tüketiminin artması, aşırı kahve tüketimi, bağırsak
hastalıkları sebebiyle emilim yetersizliği, gazlı içecekler ve işlenmiş etlerde bulunan fosfatın
magnezyum emilimini engellemesi, D vitamini eksikliği, ishal ve aşırı terle vücutta sıvı
kaybının fazla olması magnezyum eksikliğinin önemli sebepleridir” dedi.
Magnezyum eksikliği yorgunluk, stres ve migren sebebi
Magnezyum eksikliğinin kronik yorgunluk, kramplar, stres ve anksiyete, migren, diyabet,
osteoporoz, konsantrasyon bozukluğu, fibromiyalji, kalp ritminde bozulmalar gibi önemli
sorunlara sebep olabildiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren,
“Vücudumuzda magnezyum seviyesi yeterli olduğunda kendimizi daha enerjik hissederiz. Kan
şekeri dengelenir, uyku kalitesi yükselir, kan basıncı düzenlenir, migren ataklarında azalmalar
görülür, depresyona iyi gelir ve adet öncesi sendromları azaltır” şeklinde konuştu.
Magnezyum kaynağı 9 besin:
Kabak çekirdeği
Pazı
Avokado
Ispanak
Badem
Muz
İncir
Tam tahıllar
Mineralli sular
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