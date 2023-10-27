banner947
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Otizmi Yok Etmeyi Amaçlamak Gerçekçi Değildir"

Körfez'de düzenlenen "Otizme Tıbbi Bütüncül Bakış" seminerine konuk olan Prof. Dr. Recep Keşli, "Otizmde görülen davranış bozukluklarının hafifletilmesi ve azaltılması konusunda atılması gereken bilimsel literatürlere dayalı olan uygulamalarda temel hedef olarak otizme galip gelmeyi veya otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir" dedi.

"Otizmi Yok Etmeyi Amaçlamak Gerçekçi Değildir"

27 Ekim 2023 Cuma 10:51

 Körfez Belediyesinin "Otizme Tıbbi Bütüncül Bakış" konulu semineri Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ve özel çocukların aileleri katılım sağladı. 
 Seminerde önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Recep Keşli, "Otizm uzun soluklu bir süreçtir. Otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir. Otizmde görülen davranış bozukluklarının hafifletilmesi ve azaltılması konusunda atılması gereken bilimsel literatürlere dayalı olan uygulamalarda temel hedef olarak otizme galip gelmeyi veya otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir. Yaşıtları ve akranları gibi öz bakım becerilerin kazanabilmesi, kendini ifade edebilmesi, sosyal etkileşim başlatabilmesi ve sürdürebilmesi, eğitimini kendine uygun şartlarda sürdürebilmesi belki daha makul ve yeterli olarak yorumlanabilir. Gerçek dışı hedeflerin sonunda yaşanabilecek hayal kırıklıları; uzun soluklu olan süreç için gerekli olan sabır, enerji ve ilgi de eksilmelere sebebiyet verebilir" dedi. 
   
 "Tıbbi bütüncül yaklaşımlar son derece kıymetlidir" 
 Erkan yaşta doğru müdahalenin önemine dikkat çeken Keşli, "Erken yaşta doğru müdahale ve bütüncül yaklaşım; bilimsel dayanaklara bağlı olan eğitsel, nöro-psikiyatrik ve tıbbi bütüncül yaklaşımlar son derece kıymetlidir. Bu kapsamın dışında olan ve bilimsel dayanakları olmayan yaklaşımlar ve bilimsel gerçekler ile çelişen gerçek dışı uygulamalar vakit kaybına sebebiyet vermekte ve çok kıymetli olan erken yaşta doğru müdahaleleri geciktirmektedir. Bu konuda erken yaş ve zaman çok kıymetlidir. Bu konuda çok daha titiz ve dikkatli olmak kuşkusuz daha faydalıdır" diye konuştu. 
  Seminerin ardından, Başkan Yardımcısı Osman Yurt konuk Prof. Dr. Recep Keşli’ye hediye takdiminde bulundu. 
                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel Sağlık Sigortaları ve Temel Kapsamları: Nelere Dikkat Etmelisiniz? Özel Sağlık Sigortaları ve Temel Kapsamları:...
Korkutan “uyuz” açıklaması: “Salgına yakın düzeyde bir artış, 5 yıldızlı otellerden bile bulaşla gelen hastalar var” Korkutan “uyuz” açıklaması: “Salgına yakın...
Uyuz hastalığından kurtulmak mümkün mü? Uyuz hastalığından kurtulmak mümkün mü?
Zayıflamak isteyenlere kızılcık önerisi Zayıflamak isteyenlere kızılcık önerisi
Erken teşhis hayat kurtarır Erken teşhis hayat kurtarır
Ergenle doğru iletişim kurmanın yolunu uzmanı anlattı Ergenle doğru iletişim kurmanın yolunu uzmanı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Özel Sağlık Sigortaları ve Temel Kapsamları:...
Özel sağlık sigortası sosyal güvenlik sistemi dışında sağlık hizmeti alabilmek amacıyla kullanılan...

Haberi Oku