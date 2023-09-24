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SAĞLIK:
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Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku çocukları hastalıklardan koruyor

Tablet ve telefon gibi elektronik cihazların başında saatlerce vakit geçiren çocukların uyku düzeni bozulurken, bağışıklık sistemi de zayıflayabiliyor. Uzmanlar, hastalıklardan korunmak için hem sağlıklı beslenmenin hem de düzenli uykunun önemine dikkat çekiyor.

Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku çocukları hastalıklardan koruyor

24 Eylül 2023 Pazar 16:26

Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Okullarla birlikte kış hastalıklar da çocuklarda görülmeye başladı. Küçük yaştaki çocukları etkileyen ve kısa sürede yayılan hastalıklar aileleri endişelendiriyor. Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu uyku ve beslenme düzeninden geçiyor. Çocukların saatlerce başında vakit geçirdiği tablet ve telefon gibi elektronik cihazlar ise uykusuz bırakıyor. Uykusuz kalan çocukların bağışıklık sistemi zayıflarken, hastalıklara karşı dirençsiz hale geliyorlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Pazar, yapılması gerekenleri anlatarak, ailelere uyarılarda bulundu.

 

"Her öğününe veya ara öğünlerine sebzeleri bir şekilde eklemek lazım"

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Pazar, “Sebzeler ve meyveler çok kıymetli. Özellikle farklı farklı renklerden sebze meyveleri mutlaka bir şekilde çocukların öğünlerine katmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi gün içinde en az 5 öğünümüzde sebze veya meyve olsun. Özellikle burada sebzeler çok daha kıymetli bizim için. Çünkü meyvelerin içinde bir miktar şeker bulunuyor ve çok fazla meyve tüketen çocukların iştahı kapanabiliyor. Sebzelerde böyle bir sıkıntımız yok. Her öğününe veya ara öğünlerine sebzeleri bir şekilde eklemek lazım. Özellikle mevsiminde olan taze sebzelerden ve farklı renklerdeki sebzelerden faydalanmak lazım” dedi.

 

"Ekrandan mümkün olduğunca çocuklarımızı uzak tutmamız lazım"

Uyku düzeninin bağışıklık sistemi için önemine değinen Dr. Erdal Pazar, "Beslenme dışında uyku da bağışıklık açısından çok çok kıymetli. Uyku sırasında hem zihnimiz hem de toksinlerden arınıyoruz, vücudumuz dinleniyor, gevşiyor. Bağışıklık için de çok kıymetli, bağışıklık hücrelerimiz gece birazcık daha aktif hale geliyorlar. Hem kanser için, hem hastalık kültürü açısından da geçerlidir. Mavi ışıklar, ekranlar, tablet, telefon ve led ışıklar bizim melatonin dediğimiz uyku hormonu sentezini bozarak, uyku düzenini bozuyor. Hem uyku sırasında kaliteli uyumayı ve melatonin sentezini azaltıyor. Melatonin uyku hormonu olarak bilinir ama çok kuvvetli bağışıklığı destekleme gibi hem kanser hem enfeksiyonlara karşı korunma gibi etkileri de vardır. Bu yüzden ekrandan mümkün olduğunca çocuklarımızı uzak tutmamız lazım" diye konuştu.



İHA
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