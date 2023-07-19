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SAĞLIK:
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Sıcak çarpması belirtilerine dikkat!

Sıcak havalar herkesi etkilese de sıcak çarpması en çok 5 yaş altı çocukları, 65 yaş üzerindeki kişileri, kronik hastalığı olanları, hamileleri ve aşırı kilolu ya da aşırı zayıf kişileri etkiliyor. Aşırı sıcaklardan korunulması ve vücudu serin tutarak su kaybının önlenmesi gerektiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Aşırı sıcaklarda bazı davranışların değiştirilmesinde fayda var. Örneğin her gün koşuyorsanız bunu öğle saatlerinde değil de akşam hava daha serinken yapabilirsiniz. Vücuttaki sıvı seviyesini dengede tutmak için yeterince su içtiğinizden emin olun. Beslenmenize dikkat edin” hatırlatmasında bulundu.

Sıcak çarpması belirtilerine dikkat!

19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:33

Sıcak çarpması durumunda ilk bulguların terli ve soğuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar koyulaşması olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Sıcaklık artmaya devam ederse cilt kuru sıcak ve kırmızı bir hal alır, vücut ısısı yükselir, solunum ve nabız hızlanır, davranış bozukluğu, bilinç bulanıklığı gelişir. Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir” dedi.

Bu durumda damarlarda sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişmenin görülebildiğinin altını çizen Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar. Terleme yüzünden vücutta sıvı ve tuz kaybı olur ve bunlar arasındaki denge bozulur. Tansiyonun düşmesiyle birlikte bu sorun, sıcak bitkinliği olarak adlandırılan soruna yol açar” açıklamasında bulundu.

 

Güneş gözlüğü ve şapkasız dışarı çıkılmamalı

Vücudu serin tutmanın ve su kaybını önlemenin sıcak çarpmasına karşı alınabilecek önlemlerden biri olduğunun altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli. Gölge veya klimalı ortamlar tercih edilmeli, sıcak altında ağır spor ve fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli” diye konuştu.

Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol giysilerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Mutlaka şapka ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalı, güneş koruyucu kremlerden faydalanılmalı. Güneş gözlüğü kullanarak gözlerin, retinanın ultraviyoleden korunması görme sağlığı açısından çok önemli” dedi.

 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, sıcak havalarda tüketilmesi önerilen besinleri paylaştı:

 

1-Mısır 

2-Buzlu kahve 

3-Vişne 

4-Domates 

5-Karpuz: Yazın en sevilen, en çok serinleten meyvelerinden kavun ve karpuz, lif oranları düşük meyvelerdir. Bu nedenle de glisemik indeksleri düşüktür. 200 gram karpuz ve kavunda 13-15 gram karbonhidrat bulunuyor. Diyabetli bir bireyin ara öğünde 200 gramdan fazla kavun ya da karpuz yememesi gerekiyor.

6-Ahududu 

7-Buzlu çay 

8-Yaban mersini

9-Çilek 

10-Kabak 

11-Taze fasulye 

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