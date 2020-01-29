Vücudun alması gereken karbonhidrat miktarı yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite gibi özelliklerine göre değişebiliyor. Tahıllar, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin kompleks karbonhidrat grubunda olup, enerji ihtiyacının yüzde 50-60’ını oluşturduğunu söyleyen Beslenme Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Şeker içeren yiyecek ve içeceklere aslında ihtiyacımız yok. Çay şekeri, mısır şurubu, glikoz şurubu gibi basit karbonhidratlı şekerleri günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak fazla şeker alıyoruz demektir. Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Basit şekerler bağırsaklardan emildiğinde insülin hormonunda ve kan şekerinde dengesizliklere, iştahı artıran hormonun yükselmesine neden oluyor. Şeker ve şekerli yiyecek/içecekleri tükettikçe şekere karşı duyulan isteğimizin de arttığını dile getiren Beslenme Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Dekstroz, sükroz, galaktoz, maltoz, mısır şurubu, früktoz, darı şurubu, keçiboynuzu şurubu, akçaağaç şurubu, arpa maltı, esmer pirinç şurubu gibi basit şekerlerin olduğu paketli gıdaları, haftada 1-2 kereden fazla ya da günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak şekeri fazla tüketiyoruz diyebiliriz ve fazla tüketime devam ettiğimizde; obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler gibi hastalıklara neden olduğu, hatta kanser riskini artırdığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

Dengeli beslenme ile şeker tüketimi sınırlanabilir

Şekersiz lifli atıştırmalıkları, dengeli beslenmeyi ve su tüketimini alışkanlık haline getirirsek basit şeker tüketimini azaltabileceğimizi söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz. Her şeyin ailede başladığını için çocuklarımıza çikolata ve aburcubur gibi basit şekerlerle tanıştırmak yerine meyve, pekmez ve bal gibi doğal tatlılara yönlendirmek en doğrusu ve çeşitli tatlı yiyeceklerin yerine, taze veya kuru meyvelerle, ceviz, fındık, badem, yulaf ezmesi, pekmez, süt, yoğurt karışımları ile şeker kullanmadan sağlıklı tatlılar deneyebiliriz” dedi.

Sağlıklı tatlı tarifi

Malzemeler / 1 porsiyon için;

Yarım cennet hurması ve yarım muz

1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı kakao

Yapılışı

Tüm malzemeleri rondodan geçirin ve kâseye dökün. İsteğe bağlı olarak üzerini 1-2 ceviz ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz cennet hurması yerine yarım avokado tercih edebilirsiniz.