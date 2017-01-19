Tüp bebek tedavisi Darıca’da!

Tüp bebek tedavisinde yapılan çalışmalar hakkında ailelere bilgilendirmelerde bulunan Dr.Hakan Özörnek, günümüzde tüp bebek tedavisinin tamamen hastaya özel olarak uygulandığını ifade ederken, başta doğal yöntemler olmak üzere bir çok yeni yöntem geliştirildiğini söyledi. Dr.Hakan Özörnek ‘’Öncelikle burada sizlerle buluşmamıza vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.Bu gün burada buluşma amacımız tüp bebek tedavisinde tıbbın geldiği son noktayı sizlerle paylaşmaktır.Gelişen teknoloji pek çok konuda hastalara yardımcı olmakla beraber hastalarımızın gebelik şanslarını arttırmaktadır. 13 yıldır kısırlık tanı ve tedavisinde Dünya’da başarısı kanıtlanmış en son teknoloji ve bilgi birikimimizi kıymetli hastalarımızın hizmetine sunuyoruz’’diyerek tüp bebek tedavisi ile ilgili bilgiler aktardı. Programa katılan iki aile çekilişle ücretsiz tüp bebek tedavisi hizmeti kazanırken, isteyen ailelere de yüzde kırka kadar indirim sağlandı.