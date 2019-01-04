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Türk hekimlerinden migrene umut

Özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

Türk hekimlerinden migrene umut

04 Ocak 2019 Cuma 12:04

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Özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

Meslekte 40 yılını dolduran ve hala Konya'da özel bir hastanade  görev yapan pratisyen hekim Kudsi Öncü, 6 yıl önce migren hastalığının tedavisi için çalışma başlattı.

Öncü, 6 yıllık araştırmaların sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile hastalığın tedavisinin sağlandığını tespit etti.

Seri üretime geçmeyi hedefliyor

Ardından bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini alan Öncü, klinik çalışmaların tamamlanmasıyla cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin insanlarda yaşam konforunu bozan bir rahatsızlık olduğunu hatırlattı.

Geliştirdiği cihazın 20 santimetre boyunda ve kalem şeklinde taşınabilir bir yapıda olduğunu dile getiren Öncü, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın klinik çalışmaları, İstanbul'da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız. Hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip cihazın biyouyumluluk testleri de Hacettepe Üniversitesi'nde tavşanlar üzerinde yapıldı. Çünkü cihazın belli testleri yapılmadan klinik çalışmalarına izin verilmiyor."

"Migreni tamamen ortadan kaldırıyor"

Öncü, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca migren hastası olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınların yüzde 14'ü, erkeklerin de yüzde 8'i migren hastası. Bu, yaşam konforunu bozmakta ve insanların şiddetli ağrılar çekmesine sebep olmaktadır. Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak. Migren için kullanılan ilaçlar gerçekten çok ağır. Doğal olarak ilaçların yan etkisi de oluyor. Tasarladığımız cihazla bunların önüne geçmiş olacağız. Cihazımızın çok konforlu bir kullanımı var. Şu anda adaptör ile çalışıyor ancak pille çalışanını da tasarladık. Bunun da TÜBİTAK süreci devam ediyor." diye konuştu.

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AA
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