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UZM. DR. ÖGE GÜR, ATAKENT CİHAN HASTANESİ’NDE GÖREVE BAŞLADI

Kocaeli’de geçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve tedaviler sayesinde hastaları tarafından sevilen bir hekim olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Öge GÜR, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı.

UZM. DR. ÖGE GÜR, ATAKENT CİHAN HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI

03 Aralık 2022 Cumartesi 15:23


1968 yılında Ankara’da doğan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Öge GÜR, Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan GÜR,  Atakent Cihan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. 

Sırasıyla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Ada Tıp Hastanesi, Kocaeli Tıp Merkezi, İzmit Özel Konak Hastanesi, Sakarya Veni Vidi Göz Hastanesi ve Gebze Özel Medar Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Öge GÜR, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:


Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları;

  • Osteoartrit (Kireçlenme),
  • Osteoporoz (Kemik erimesi),
  • İnflamatuvar Eklem Hastalıkları (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
  • Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, Miyofasial Ağrı Sendromu vb.),
  • Boyun, Sırt, Bel Ağrıları ve Fıtıkları,


Ortopedik Rehabilitasyon;

  • Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri ve Dolaşım Bozuklukları,
  • Menisküs, Bağ Yaralanmaları ve Diğer Spor Yaralanmaları,
  • Skolyoz ve Omurga Eğrilikleri,
  • Düztabanlık ve Ayak Problemleri,
  • Ortopedik Operasyonların (Protez Gibi) Öncesi ve Sonrasında Rehabilitasyon,


Nörolojik Hastalıklar;

  • İnme, Beyin Hasarı ve Omurilik Yaralanmaları,
  • Serebral Palsi
  • Yüz Felci ve Sinir Yaralanmaları,
  • Kas Hastalıkları, MS
  • Parkinson,


Romatizmal Ağrı Tedavisi

  • Enjeksiyonlar (Lokal Enjeksiyon Uygulamaları, Kuru İğne Tedavisi, PRP, Nöralterapi, Proloterapi),
  • Manuel Terapi,
  • Terapötik (Tıbbi) Masaj
  • Ozon Tedavisi,
  • Mezoterapi,
  • Kupa Tedavisi (Hacamat),
  • Ağrı Tedavilerinde Bantlama Tekniği (Kinezya Bant),


Spor Yaralanmaları Tanı ve Tedavisi

Kliniğimizde Gerçekleştirilen Fizyoterapi Uygulamaları

  • Elektroterapi Uygulamaları
  • ESWT
  • HİLTERAPİ
  • TECAR Radyofrekans Terapisi 
  • Hidroterapi
  • Sıcak- Soğuk Uygulamalar
  • Mekanoterapi
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