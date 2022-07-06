Yazın Su Içmemek Sıcak Çarpması Sebebi

Sağlıklı bir yetişkinin günlük su ihtiyacı ortalama olarak kilo başına 30 ml’dir. Ortalama 60 kilo olan birinin metabolizmasının işlevi için günlük tüketmesi gereken suyun 1,8 litre olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bu miktar cinsiyet, yaş, kronik durum ve fiziksel aktivite gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle terlemenin fazlalaşması sonucu vücuttan atılan su miktarı artar. Bu nedenle yaz mevsiminde su tüketimi daha da önem kazanır. Fazla su kaybı durumunda vücut ısısı kontrol edilemeyerek yükselir ve hipertermi yani sıcak çarpmasına neden olabilir” hatırlatmasında bulundu.





Vücudun susuz kalması sonucunda baş ağrısı, yorgunluk, kabızlık, konsantrasyonda bozulmalar, düşük tansiyon, hızlı nefes alma, hatta ilerleyen evrelerde bilinç kaybı ve koma hali gibi önemli sağlık sorunlarının görülebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, yaz döneminde su tüketimini destekleyecek tavsiyelerde bulundu.





Limonata ve taze sıkım meyve suları tüketilebilir

Yaz döneminde alınan sıvı tüketimini artırmak için ev yapımı limonata, ayran, taze sıkım meyve ve sebze sularından yararlanılabilir. Özellikle sebze ve meyve suları hem vitamin-mineral açısından hem de kaybedilen elektrolit dengesini kazanmak için iyi bir seçenektir.





Maden suyu terleme ile kaybedilen elektrolit dengesi için önemli

Maden suları tüketilebilir. Burada önemli bir ayrım var, maden suyu ve soda birbirinden farklı ancak sıklıkla karıştırılan ürünlerdir. Bizim için aromasız ve sade tercih edilecek bir maden suyu terleme ile kaybedilen bu elektrolit dengesi için önemlidir.





İçilen her bardak çay-kahve için fazladan su içilmeli

Soğuk bitki ve meyve çayları da tercih edilebilir. Ancak yeşil, beyaz ve siyah çay gibi kafein bulunduran çaylar bu kategorinin dışında kalmaktadır. Bu içecekler kafein içermesi sebebiyle vücutta diüretik etkiye sebep olarak su atılımını artırmaktadır. Aynı durum kahve tüketimi için de geçerli. Bu nedenle günlük su tüketimi hesaplanırken içilen çay ve kahvelerin de eklenmesi yapılan hatalardan biridir. Aksine içilen her bir bardak çay-kahve için fazladan bir bardak daha su tüketimi yapılmalı.





Su içmek için susuzluk hissi beklenmemeli

Ayrıca su tüketimi için susuzluk hissi beklenmemelidir. Eğer su içme unutuluyorsa çeşitli su hatırlatıcıları kullanılabilir, tadı sevilmiyorsa taze sebze ve meyveler ile tatlandırılabilir.















