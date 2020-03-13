Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimleri

MARKETLER DE DENETLENDİ
Eczane denetimlerinin ardından ilçedeki market, bakkal ve diğer satış yerlerini de denetimden geçirdi. Vatandaşların son günlerde dezenfektan ürünleri, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı ve faturalar incelendi.
ALO 175’E BİLDİRİN
Fahiş fiyat uygulayan işyerleri, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirildi. Belediye yetkilileri vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak ya da telefonlarına HFA-Bildirimi mobil uygulamasını indirerek haksız fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.