Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimleri

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini Corona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi Gebze zabıtası teyakkuza geçti! Başkan Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda çalışmalarına başlayan zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Corona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına denetim çalışması başlatan Gebze zabıtası hafta içi ilk olarak İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçedeki eczaneleri denetledi.

MARKETLER DE DENETLENDİ

Eczane denetimlerinin ardından ilçedeki market, bakkal ve diğer satış yerlerini de denetimden geçirdi. Vatandaşların son günlerde dezenfektan ürünleri, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı ve faturalar incelendi.

ALO 175’E BİLDİRİN

Fahiş fiyat uygulayan işyerleri, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirildi. Belediye yetkilileri vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak ya da telefonlarına HFA-Bildirimi mobil uygulamasını indirerek haksız fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.

