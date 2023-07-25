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Acur: Erdoğan’ın tek adam yönetiminin faturası bu defa da 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza kesildi

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz seyahat kartlarının iptal edilmesine karşı tepki gösterdi.

Acur: Erdoğan'ın tek adam yönetiminin faturası bu defa da 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza kesildi

25 Temmuz 2023 Salı 18:38

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye, tek adam yönetiminin acı sonuçlarını görmeye devam ediyor. 

Bilindiği gibi Erdoğan, bir seçim öncesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için toplu taşımanın ücretsiz olduğunu açıkladı. Hiçbir altyapı çalışması yapılmadan, minibüsçü esnafının talepleri dikkate alınmadan atılan bu adım yalnızca vatandaşımızla esnafımızı karşı karşıya getirmedi. Aynı zamanda minibüs ücretlerinin sürekli zamlanmasını sağladı.

Bugüne geldiğimizde ise seçimden bugüne akaryakıta gelen yüzde 80’lere varan zam, minibüsçü esnafımızı yola çıkamaz hale getirdi. Esnafımız son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşları taşımama kararı aldı. Yani, Erdoğan’ın tek adam yönetiminin faturası bu defa da 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza kesildi. Amiyane tabirle, onların ağızlarına da bir kaşık bal sürülmüş oldu. Seçim sonrası da kaşık geri çekildi.

 

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma giderlerini karşılayacak kadar büyüktür. Ama ne yazık ki beceriksiz ellerde Türkiye Cumhuriyeti küçülüyor. Popülist ve sadece seçim odaklı adımların sonucu işte bu oluyor.

Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı koruyacak sistemi İYİ’ler hayata geçirecek. Buna inanıyoruz.” dedi.

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