Ak Parti’de Vekiller Ve Adaylar Tam Kadro Sahada





28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti’de, 28. Dönem Kocaeli Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları omuz omuza çalışmalarını sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren AK Partili isimler, 28 Mayıs’ta vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunuyor.





AK PARTİ’DE REHAVETE YER YOK

Tüm kadrolarıyla Kocaeli’de çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan AK Parti’de, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan isimler de saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarını gerçekleştiren AK Partili isimler, “İstikrar, Güven ve Huzur için, Türkiye’nin gelecek yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaşması için, Büyük Türkiye Zaferi için hep birlikte sandığa” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha güçlü bir destek isteyerek gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor.