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Aras Köy Ziyaretleri'ni Sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın talimatı ile köy ziyaretlerine başlayan, il başkanı Mehmet Aras, ziyaretlere hız kesmeden devam ediyor.

Aras Köy Ziyaretleri'ni Sürdürüyor

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:20

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Aras yanındaki il yöneticileri ile birlikte Körfez İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Körfez'in yüzlerce yıllık tarihe sahip himmetli köyünün, köy konağında yapılan iftara;

Ev sahibi Körfez İlçe Başkanı Hacı Arif Aydoğmuş, Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, Himmetli Köyü Muhtarı Mustafa Acar, Çıraklı Mahallesi Muhtarı Ayhan Turaman, Gebze Taşköprülüler Dernek Başkanı Ali Osman Tılcan, Refah Partisi eski encümen üyesi Kadir Kökçü katıldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı iftar sonrası Mehmet Aras, partiye yeni katılan üyelere ve yeni atanan mahalle temsilcilerine rozetlerini taktı.

Köylüler ile sohbet eden Aras iftar sonrası çalışmalarına Derince’nin İshakçılar Köyü'nde devam etti.

Buradaki ziyaret sırasında Aras’ a Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ile ilçe yöneticileri eşlik etti.

İshakçılar Köyü kahvehanesinde konuşan Mehmet Aras’a yoğun ilginin gözlendiği toplantı sonrası köylüler Aras ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aras buradaki konuşmasında şunları kaydetti;

“Buraya Genel Başkanımızın talimatı ile gelmiş bulunuyoruz. Kendisi köylümüzün sorunları ile yakından ilgileniyor. Biz iktidara geldiğimizde kalkınmanın iki parolası olacak. Birincisi nitelikli insan yetiştireceğiz. İkincisi üreteceğiz. İşte bu noktada köylümüz çok önemlidir. Köylümüz bizim üretim ekonomimizde köyünde durup üreten bir pozisyonda olacak. İşte bu yüzden köylümüzün şu anki dertleri ve beklentilerini yerinde inceliyoruz. Bu incelemelerin sonucunu rapor halinde kendisine sunacağız.”

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