Bakan Işık: 'İmam Hatip Liselerinden hain yetişmez'

Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin (KİHMED) geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatip Liseleri Mezunları Buluşması bugün 30. kez gerçekleştirildi.

Kocaeli İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'de gerçekleştirilen Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sabahattin Yamak’ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya; Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve çok sayıda imam hatip lisesi mezunu katıldı.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen buluşma etkinliğinde Hafız Ahmet İmran’ın kuran tilavetinin ardından KİHMED’in kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Törende konuşma yapan KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, “Öncelikle KİHMED’in kuruluşunda bize destek olan ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmada hayatını kaybeden yemeyip yediren hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu okullara hizmet ve yardım eden değerli büyüklerimizi de anıyoruz. Milletimizi imam hatip liseleriyle buluşturan ve bu uğurda canını ortaya koyan siyasilerimiz Adnan Menderes, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu’nu anıyoruz. İmam hatip liselerinin ağabeyi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

TIRNAKLARIMIZLA KAZIYARAK BUGÜNLERE GELDİK

Sözlerine devam eden KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, “Bugün olduğumuz yerlere çok zor şartlarda geldik. Adeta tırnaklarımız ile kazıyarak geldik. Bu okullar çile özveri ve samimiyet ile kurulmuştur. Bu okulların kapatılmaya çalışılması hizmet aşkımızı daha da perçinleştiriyor. Biz şiddeti çözüm görenlerden ve gizlenen sinsilerden olmadık. İmam Hatip okulları bu milletin ortak paydadır. 15 Temmuz’da kurtuluş reçetelerinden bir tanesidir İmam Hatip Mezunları. Biz saflarımızı daha da sıklaştırarak toplumun bütün kesimlerine karşı sorumluluğumuzun bilincinde hareket ediyoruz. Bundan 3 yıl önce bize emanet edilen bu bayrağı ileri taşımak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLER GELECEĞE VE İSLAM DÜNYASINA YÖN VERECEK

Daha sonra konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Bugün biz burada toplanırken aynı şekilde Türkiye’nin farklı yerlerinde imam hatip mezunlarımız bir araya geliyorlar. Kendilerine buradan selam gönderiyoruz. İmam hatip meselesi Türkiye’nin en önemli ortak paydalarından biridir. Bizim bu ortak aidiyeti dönemsel değişikliklere kurban etmememiz gerekiyor. İmam Hatipli olmakla gurur duyabiliriz. İmam Hatiplilere katkı sınmakla guru duyabiliriz. Ülkemizin yaşadığı İslam dünyasının yaşadığı gerginliklere rağmen bizler ümmetin dayanışmasını nasıl canlı tutarız diye çalışmak zorundayız. Türkiye’de imam hatip lisesi sayısını ve eğitim kalitesini arttırmamız lazım. Bugün okuyan gençlerimiz de geleceğe ve İslam dünyasına yön verecek” dedi.

PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak selamlama konuşması yaptı. Özak’ın ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, “İmam Hatip Liselilerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. O günlerde sırf İmam Hatip Liselerinin önünü kesmek için Üniversiteye geçişleri engellemişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İmam Hatip Liselerinin önünün açılması için bütün çalışma ve fedakarlıklar yapıldı. Okuyan öğrencilerimizin sorgulamaları gerekiyor. Aksi takdirde işe FETÖ’nün yaşattıklarını görüyoruz” dedi.

KÖPRÜ GELENEĞİ OLUŞTURDUK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, “Böylesine hasret gidermeye vesile olan bir programda buluşmamıza vesile olan KİHMED Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Mezun olduktan sonra ki ilk dönemde çok işimiz olduğunu düşünüyorduk, geçen 34 yılın ardından gerçekten artık bir köprü geleneği oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. İmam hatip liseleri isteği milletin devlete doğrudan olarak ilettiği ve ancak çok partili hayata geçişle birlikte karşılık bulabilmiş bir isteğidir. Bir nesil yetişti ki o nesi, dini bilen, vatanını seven, milletine hizmeti kendine borç bilen tam donanımlı bir nesildi. Bu süreçte maalesef devlet İmam Hatiplere uzak durdu. Ama aradan geçen zaman bütün bu düşüncelerin sakat olduğunu ortaya koydu” dedi.

İMAM HATİP LİSELERİNDEN HAİN YETİŞMEZ

Sözlerine devam eden Bakan Işık, “Kat sayı adaletsizliği ile imam hatipleri kapatılırsa ülkenin önün açılır diye düşünüldü ancak imam hatiplerin kapatılması sadece FETÖ’nün önünü açtı. Şu anda baktığınızda FETÖ’nün içinde İmam Hatip mezunu yok denecek kadar azdır. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içersinde en fazla yuvalandığı dönem 28 Şubat dönemidir. Siz İmam Hatip Liselerinin kapatırsanız insanları mecburen FETÖ okullarına yönlendirmiş olursunuz. Çok şükür bu gün artık devlet imam hatip liselerine desteklemektedir. Artık kimse İmam Hatip Liselerinin sayısından korkmasın İmam Hatip Liselerinden hain yetişmez” şeklinde konuştu.