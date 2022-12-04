Başaran, Büyük Türkiye Hareketi’ni başlattı

İş ve siyaset dünyasının renkli simalarından Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı. Aktif siyasete gireceği için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)’nun genel başkanlık görevlerini bırakan Başaran, ‘Büyük Türkiye Hareketi-Büyük Türkiye Sivil Halk Platformu’nu kurdu.

BÜYÜK TÜRKİYE HAREKETİ

Ülkemizin proje ve çözümden uzak iktidar ve muhalefet tarafından yönetildiğini dile getiren iş insanı Ömer Faruk Başaran, Türkiye’ye soluk aldıracak yeni bir oluşum için kolları sıvadıklarını açıkladı. ‘Büyük Türkiye Hareketi’ isimli oluşumla Türk siyasetinde uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını vurgulayan Ömer Faruk Başaran “Ülkemizin demokratik, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamına soluk aldıracak yeni bir siyasal yapılanma ile başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. ‘Büyük Türkiye Hareketi’nin içinde ülkemizin önemli siyasetçileri, hukukçuları, ekonomistleri, toplum bilimcileri yer alıyor. Amacımız bu güçlü kadro ile temiz siyaseti halk nezdinde halkla birlikte yapmak. Bunun içinde gerekli çalışmalarımız sürüyor.

Hedefimiz 2023 seçimleri sonrası Türk siyasetinde etkili ve yol gösterici bir yapılanma olmak. Bünyemizde demokrasiyi, insan haklarını, hukuku özümsemiş her türden görüşten insanlara yer var. Yeter ki demokrasiyi tek yol olarak görsün, ötekinin görüşüne saygılı olsun ve o görüşün yaşamasına katkı sunsun” dedi. Türk siyasetinde birçok ilklere imza atacaklarını belirten Başaran, kurucusu olduğu Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP) genel başkanlıkları görevini bıraktı. Boşalan iki güçlü kurumun genel başkanlıklarına ise kendi alanında dünya markası olan Evrim Kırmızıtaş Başaran seçildi.

