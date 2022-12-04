SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başaran, Büyük Türkiye Hareketi’ni başlattı

İş ve siyaset dünyasının renkli simalarından Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı. Aktif siyasete gireceği için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)’nun genel başkanlık görevlerini bırakan Başaran, ‘Büyük Türkiye Hareketi-Büyük Türkiye Sivil Halk Platformu’nu kurdu.

Başaran, Büyük Türkiye Hareketi'ni başlattı

04 Aralık 2022 Pazar 13:11

BÜYÜK TÜRKİYE HAREKETİ

Ülkemizin proje ve çözümden uzak iktidar ve muhalefet tarafından yönetildiğini dile getiren iş insanı Ömer Faruk Başaran, Türkiye’ye soluk aldıracak yeni bir oluşum için kolları sıvadıklarını açıkladı. ‘Büyük Türkiye Hareketi’ isimli oluşumla Türk siyasetinde uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını vurgulayan Ömer Faruk Başaran “Ülkemizin demokratik, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamına soluk aldıracak yeni bir siyasal yapılanma ile başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. ‘Büyük Türkiye Hareketi’nin içinde ülkemizin önemli siyasetçileri, hukukçuları, ekonomistleri, toplum bilimcileri yer alıyor. Amacımız bu güçlü kadro ile temiz siyaseti  halk nezdinde halkla birlikte yapmak. Bunun içinde gerekli çalışmalarımız sürüyor.

Hedefimiz 2023 seçimleri sonrası Türk siyasetinde etkili ve yol gösterici bir yapılanma olmak. Bünyemizde demokrasiyi, insan haklarını, hukuku özümsemiş her türden görüşten insanlara yer var. Yeter ki demokrasiyi tek yol olarak görsün, ötekinin görüşüne saygılı olsun ve o görüşün yaşamasına katkı sunsun” dedi. Türk siyasetinde birçok ilklere imza atacaklarını belirten Başaran, kurucusu olduğu Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP) genel başkanlıkları görevini bıraktı. Boşalan iki güçlü kurumun genel başkanlıklarına ise kendi alanında dünya markası olan Evrim Kırmızıtaş Başaran seçildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı! Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı!
KARARSIZLARIN ADRESİ NETLEŞTİ; YAŞAR AYDIN KARARSIZLARIN ADRESİ NETLEŞTİ; YAŞAR AYDIN
“Bir nesli kaybettik daha kötüsü yeni nesli de kaybediyoruz” “Bir nesli kaybettik daha kötüsü yeni nesli de...
MEHMET ARAS, KOCAELİ SİYASETİNE VEDA ETTİ. MEHMET ARAS, KOCAELİ SİYASETİNE VEDA ETTİ.
BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de aşevi açılışına katıldı: BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de aşevi açılışına...
“Kucaklayıcı politika ile Darıca siyasetine yön veriyoruz” “Kucaklayıcı politika ile Darıca siyasetine yön...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü...
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında...

Haberi Oku