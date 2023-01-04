Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti

IHAAW155920-EKO/04-01-2023

Başiskele Belediyesi, Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi ile kendi elektriğini üreterek, enerji tasarrufu sağlamaya başladı.

Başiskele Belediyesi’nin Ovacık Mahallesi’ndeki Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yerleşkesindeki hizmet binalarının çatılarına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile elektrik üretimine başlandı. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hizmet binalarının çatılarına yerleştirilen güneş panelleriyle elektik enerjisine dönüştürülüyor. Kendi elektrik ihtiyacını GES Projesi ile üretecek olan Başiskele Belediyesi, yılda 200.000 kwh elektrik üreterek yaklaşık 1 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak.

"Teknik kampüs dediğimiz alanın elektriğini yaklaşık 10 gündür karşılıyoruz"