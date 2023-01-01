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Başiskele Genç Sinema Okulu eğitime başlıyor

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Başiskele Genç Sinema Okulu eğitime başlıyor.

Başiskele Genç Sinema Okulu eğitime başlıyor

01 Ocak 2023 Pazar 20:49

 Sinema alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla projelendirilen Genç Sinema Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor. 4 aylık eğitim sürecine tabi tutulacak gençler yönetmenlik, senaryo, kamera, oyunculuk, montaj, afiş tasarım, dekor, kostüm, makyaj, dublaj, film müzikleri ve reklam gibi birçok alanda ders alacak. 15-25 yaş arası gençler için hazırlanan sinema okulunda ilk etapta 50 öğrenciye hizmet verilecek. Okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler ise kendi yazdıkları senaryoların filmlerini çekecekler. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek festivalde galaları yapılacak filmler izleyici ile buluşacak. Okula son başvuru tarihinin ise 12 Ocak olduğu öğrenil. /iha)
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