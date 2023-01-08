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- Başkan Büyükakın: "Bir kez daha yenileceksiniz"

Karamürsel'de "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, "Sevgili gençler, bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Mandacılık sevgisiyle kalpleri çarpanlara, içeridekilere ve dışarıdakilere diyorum ki; bir kez daha yenileceksiniz" dedi.

- Başkan Büyükakın:

08 Ocak 2023 Pazar 21:21
  Karamürsel'de, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler için "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programı düzenlendi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolunda yürümeye hep birlikte devam ettiğimiz de, dünya daha adil olacak. Daha adil bir dünya mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu da Türkiye ile olur ancak dünyaya nizam gelmesini istemeyenler bizle, ülkemizle ve bu milletimizle uğraşıyorlar. Sevgili gençler, bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Mandacılık sevgisiyle kalpleri çarpanlara, içeridekilere ve dışarıdakilere diyorum ki; önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha yenileceksiniz" dedi. 
   
"Kardeşi kardeşe öldürtmekten hiç geri durmadılar, utanmadılar" 
 Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: 
 "Geldiğimiz süreçte 'Siz yapamazsınız' diyenler kaybetti. Dünyanın birçok ülkesine demokrasi götüreceklerini söyleyenler sadece o coğrafyalara kan ve gözyaşı götürdü. Milyonlarca insan evinden yurdundan oldu. Aç ve susuz kaldılar. Yine milyonlarcası öldü. Öldürmekten hiç çekinmediler. Müslüman kanı dökmekten kardeşi kardeşe öldürtmekten hiç geri durmadılar, utanmadılar. Ancak, artık karşılarına hakikati söyleyen bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ve mazlum coğrafyalarının haklarını ve çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışan bir liderdir. Bu nedenle onun davasına sahip çıkmak bizlerinde görevidir" 
  
 "Kurduğunuz bu oyunları bu millet ve bu gençlik bozacak" 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yapılamaz" denilen her şeyi hayata geçirdiğini ifade eden Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız için 'Erdoğan Ayasofya’yı açamaz' diyorlardı, açtı. Hem de yüzbinlerle açıldı. Şimdi ise 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyonu aşkın insanımız ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız 'Cesaret edilemez' denilen her şeye cesaretle girişen, 'Yapamaz' denilen her şeyi yapan, 'Başaramaz' denilen her şeyi başaran velhasıl millete verdiği her sözü tutan bir lider olduğu gerçeğini bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürüyoruz. Bu ülke çok badireler atlattı. Hala milletin iradesine karşı farklı tezgahlar, oyunlar kurmayı sürdürüyorlar ama şuradan söylemek istiyorum. Kurduğunuz bu oyunları bu millet ve bu gençlik bozacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğince bizler, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimiz her şeyi çok net görüyor ve biliyor" diye konuştu. 
 Programda Başkan Büyükakın'ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete de hazır bulundu. (IHA)
                            
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