Başkan Büyükakın, “Biz beka sorunu derken işte bunu kastediyorduk”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. “Bu görev çok büyük bir emanet” diyen Başkan Büyükakın, “İnşallah milletimizin ve sizlerin yüzünü kara çıkartmıyoruz. İttifak olarak seçime girdik ve milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm gücümüzle, gecemizi gündüzümüze katarak, tüm gayretimizle milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. MHP Kocaeli İl Başkanı Kurt ise, “Ülkemiz ve şehrimiz için çok çalışacağız. Sizlere de her daim desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakının Kocaeli’nde daha güçlü olması için sahadayız” dedi.





“BU ZİHNİYET DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN BEKA SORUNUDUR”

“Ülkemizin kazanımlarının kaybolmaması, geleceğe daha güçlü yol alan bir Türkiye için tüm teşkilatlarımızla hareket etmeliyiz” diyen Başkan Büyükakın, “Bugün ülke olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bugün Türkiye’de birileri korkak bir dış politika uygulanması için ekranlarda konuşuyor. Cumhur İttifakı olarak bizim bir duruşumuz var. Vatandaşımız bu duruşu görüyor ve biliyor. Şunu bir kez daha ifade etmem gerekir ki, Mavi Vatan söylemini yayılmacı bir politika olarak görenler, bu milletin asil evlatları tarafından sandıkta bir kez daha cevabını alacaktır. Emin olun ki Mavi Vatan için bu dile getirenlerin zihninde, Türkiye’nin savunma sanayisinde ki atılımlarından katma değerli ürünler üretmesine kadar her alanda ki gelişmeden rahatsızlık duyduğu da aşikardır. Bu zihniyet devletimiz ve milletimiz için beka sorunudur. Biz beka sorunu derken işte bunu kastediyorduk. Evet, bu beka sorunundan kurtulmak, devletimizi daha da yüceltmek için hep birlikte çok çalışacağız” ifadelerini sarf etti.





“BİZ SEFERDEN SORUMLUYUZ”

“PKK, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle iltisaklı, aynı kafa yapısında olanları milletimiz gereken cevabı zamanı geldiğinde verecektir” vurgusu yaparak ziyarette konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “İHA, SİHA, TİHA ve benzeri gelişmeler, işte bu kafa yapısında olanları en başta rahatsız ediyor. Biz bunlarla da mücadele etmek zorundayız. Sadece yerel hizmetler değil, genel siyasi ve uluslararası alandaki gelişmeleri hep birlikte aziz vatandaşlarımıza anlatacağız. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra kritik üretim faaliyetlerine karşı olumsuz bir tavır takınanların bu ülkeyle ve bu bayrakla problemi olduğunu asla unutmayalım” ifadelerini sarf etti. “Biz seferden sorumluyuz” diyerek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetim kurulu üyeleriyle olan görüşmesinde konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bizlerden ölümden korkmayan bir milletiz. Bizim karşımızdakiler korksun. Şimdi bizlere düşen daha da çok çalışmak, haklılığımızı, hizmetlerimizi ve tezlerimizi daha iyi anlatmaktır. Tüm iletişim mecralarını çok iyi kullanmak da bunların önemlilerindendir. Ancak sadece bunla mı yetineceğiz. Elbette hayır. Bugün nasıl sahada vatandaşımızın arasındaysak, daha fazla olacak, milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendireceğiz.” dedi.





“BİZİM VAZİFEMİZ VE BOYNUMUZ BORCUDUR”

“Bizler bu memleketin ve bu kentin kaynağını zayi etmiyoruz” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden ve hizmetlerinden bahsederek MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetim kurulu üyelerine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, “Kentimizin her karışına hizmet ediyoruz. Bu bizim vazifemiz ve boynumuz borcudur. Üretmekten, hizmet etmekten, proje üretmekten asla geri durmak yok. Nasıl vatandaşımızın sağlık, sosyal, gençlik gibi tüm konularına eğiliyorsak, bundan sonra da eğilmeye devam edeceğiz. Milletimiz kadir şinastır ve kendisine hizmet üreteni görür” diyerek sözlerini tamamladı.





