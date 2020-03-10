Başkan Büyükakın, ‘’Biz büyük bir aileyiz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ve yeni yönetimini makamında kabul etti. Görüşmede sığ gündemlerin esiri olmaktan çıkmış bir Türkiye’nin küresel ölçekte planlar ve projeler yapabildiği vurgulandı. “Türkiye, ayağına vurulan prangalardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle kurtuldu “diyen Başkan Büyükakın, “Bizler Büyükşehir Belediyesi’nde sizler de teşkilat olarak ilimizde ve Karamürsel’de 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için hep birlikte çok çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile kendisini milletine, şehrine ve ülkesine adamıştır” dedi.

“HALKIMIZIN DERTLERİYLE DERTLENECEĞİZ”

Kendilerini kabul eden ve ağırlayan Başkan Büyükakın’a teşekkür eden AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ve yeni yönetimi, üzerlerindeki büyük sorumluluğun farkında olduklarını dile getirerek, “Yönetim kurulumuzla birlikte haftanın yedi günü 24 saat çalışma prensibiyle halkımızın dertleriyle dertleneceğiz. Çok çalışacak ve halkımızla birlikte yol yürümeye devam, edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Türkiye’nin zorlu süreçlerden geçtiğini, ulusal ve uluslararası arenada ülkemize karşı duruş sergileyen herkesle büyük mücadele verdiği buluşmada vurgulandı.

“GÜÇLENEN BİR ÜLKENİN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tek hedeflerin bu kente hizmet edecek eserleri kazandırmak olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Üzerimize düşen her alanda çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bunları yaparken gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Bu kadirşinas halkımıza hizmet ederken teşkilatlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Sahada, ev ve iş yeri ziyaretinde, yetime sahip çıkmada, esnafımızın ve iş insanımızın sıkıntılarına çözüm bulmada teşkilatımızla birlikte gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Yerli otomobili, savunma sanayi atılımlarını, İHA ve SİHA’larının üretilmesini bölgesinde ve dünyada güçlenen bir ülkenin çok önemli adımları olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Şunu da söyleyelim ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

