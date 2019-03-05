Başkan Büyükerşen’den Törk’e tam destek

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, seçim çalışmalarına ara vermeden, her Darıcalının kapısını çalarak devam ediyor. Hemşeri derneklerine de ziyaretlerini aksatmayan Törk, Darıca Eskişehirliler Derneği’ne konuk oldu. Eskişehirlilerin sevgi gösterileri arasında büyük bir coşkuyla karşılanan Törk, tüm Eskişehirlilere teşekkür etti. Dernek ziyaretinde ilk olarak Darıca Eskişehirliler Dernek Başkanı Mustafa Genç bir selamlama konuşması yaparak, “Yakup Başkanımıza desteğimiz tam. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen de bizlere bir mesaj ulaştırarak ‘Yakup bizim çocuğumuzdur, o çocuğa seçimi kazandırın’ dedi. Başkanımızın isteği bizim için önemlidir. Biz de Yakup başkanımızın arkasındayız” diye konuştu.



O ÇOCUĞA KAZANDIRIN!



Başkan Genç’in ardından CHP Darıca Belediye Başkanı Yakup Törk Eskişehirlilerin ilgisine ve sevgisine teşekkür ederek, “Eskişehirlilere ciddi bir iş düşüyor. Bu işin bir parti yarışı olmadığını, Darıca’nın hak ettiği yatırımı alamadığını, Darıca’nın içinde bulunduğu durumdan bir an önce sıyrılması gerektiğini anlatmalıdır. Darıca genç ve kadın nüfusu ile gerekli yatırımları aldığında yaşayanları mutlu edecek bir potansiyele sahip. Özellikle eğitim kültür, spor alanında ciddi eksiklikleri olan bir ilçeyiz. 16 kilometrelik sahil şeridini kullanamayan Darıca, turizm alanında neredeyse yok derecede.



GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ



Üreten bir yönetim anlayışına gelemedik. Projelerimizle Darıcamızın geleceğini belirleyeceğiz. Bugün bir partiyi seçmek, bir partiyi iktidardan düşürmek ya da bir partiyi iktidara getirmek gibi bir düşüncede değiliz, asla da böyle bir düşünce içinde olmayacağız. 200 bin insanın sorunlarını çözen bir belediye başkanı olarak, hizmet ayrımı yapmayacağız. Çocuk kreşlerimiz ile, çalışmak isteyip de çocuğunu özel kreşlere gönderemeyen sosyalleşemeyen annelerimizin derdine derman olacak, Darıcamızın evlatlarının öğretmenlik ettiği kreşlerde annelerimizin gözü arkada kalmayacak.



ES ES FORMASI HEDİYE ETTİLER