Başkan Büyükerşen’den Törk’e tam destek

O ÇOCUĞA KAZANDIRIN!
Başkan Genç’in ardından CHP Darıca Belediye Başkanı Yakup Törk Eskişehirlilerin ilgisine ve sevgisine teşekkür ederek, “Eskişehirlilere ciddi bir iş düşüyor. Bu işin bir parti yarışı olmadığını, Darıca’nın hak ettiği yatırımı alamadığını, Darıca’nın içinde bulunduğu durumdan bir an önce sıyrılması gerektiğini anlatmalıdır. Darıca genç ve kadın nüfusu ile gerekli yatırımları aldığında yaşayanları mutlu edecek bir potansiyele sahip. Özellikle eğitim kültür, spor alanında ciddi eksiklikleri olan bir ilçeyiz. 16 kilometrelik sahil şeridini kullanamayan Darıca, turizm alanında neredeyse yok derecede.
GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ
Üreten bir yönetim anlayışına gelemedik. Projelerimizle Darıcamızın geleceğini belirleyeceğiz. Bugün bir partiyi seçmek, bir partiyi iktidardan düşürmek ya da bir partiyi iktidara getirmek gibi bir düşüncede değiliz, asla da böyle bir düşünce içinde olmayacağız. 200 bin insanın sorunlarını çözen bir belediye başkanı olarak, hizmet ayrımı yapmayacağız. Çocuk kreşlerimiz ile, çalışmak isteyip de çocuğunu özel kreşlere gönderemeyen sosyalleşemeyen annelerimizin derdine derman olacak, Darıcamızın evlatlarının öğretmenlik ettiği kreşlerde annelerimizin gözü arkada kalmayacak.
ES ES FORMASI HEDİYE ETTİLER
Gençlerimiz için tesisleşme çok önemli. Darıca’da tesis eksikliği var. Gençlerimizi spora yönlendiremiyoruz. Bu kentte bir kütüphane yok. Gençlerimiz okuma alışkanlığı kazanamıyor ve kütüphane kültürü edinemiyor. Sadece öğrencilerimize değil, akademisyenlerimizin de gerekli içeriğe sahip kütüphanelerimize geldiğinde rahatlıkla çalışabileceği projemizi hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi. Törk’ün konuşmasının ardından CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Adayı Ceylan Kaya Törk’e Eskişehirspor forması hediye etti. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi olmak üzere dernek başkanlığı görevinden istifa eden eski Başkan Ceylan, Törk’ün Eskişehirlilerden tam destek alacaklarını ifade etti. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Adayı Ceylan Kaya ve Darıca Eskişehirliler Dernek Başkanı Mustafa Genç ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Törk ve ekibine teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.