Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükgöz bayram mesajında şu açıklamalara yer verdi: “Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Birlikte oruç tuttuğumuz, iftar sofralarında buluştuğumuz, camilerimizde bir araya gelip namaz kıldığımız, dualarımızı birleştirerek Rabbimize niyazda bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, Koronavirüs musibeti nedeniyle bu yıl ne yazık ki bunları yapamadık.



GÖNÜL GÖNÜLE NİCE BAYRAMLARA…

Devletimizin aldığı tedbirlere el birliğiyle uyarak bu virüs belasından kurtulduğumuz nice bayramlarda gönül gönüle bir araya geleceğiz inşallah. Bayramlarda, bizleri bir arada tutan değerlerimize bir kat daha fazla sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.”