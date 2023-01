Başkan Ellibeş: “Önümüzde sayılı bir zaman dilimi kaldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından harekete geçen AK Parti Kocaeli teşkilat kentin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak sahaya inecek. Hazırlıklar öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Üç yıldır her günümüzü yarın seçim olacakmış gibi çalışarak geçirdik. Her gün sahada, her gün milletimizin yanındaydık. Şimdi önümüzde sayılı bir zaman dilimi kaldı” dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan “Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programının Kocaeli ayağı 20 Ocak Cuma günü 12 ilçede eş zamanlı programlarla gerçekleştirilecek. Ana konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin olacağı organizasyonda misafir Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve milletvekilleri katılacak. Bakan Nebati ise Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki temaslarının ardından Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) iş inşalarına seslenecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023’ü işaret ettiğine dikkat çeken AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Üç yıldır her günümüzü yarın seçim olacakmış gibi çalışarak geçirdik. Her gün sahada, her gün milletimizin yanındaydık. Şimdi önümüzde sayılı bir zaman dilimi kaldı. Bakanımız Nureddin Nebati’nin ve misafir milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı bu açıdan teşkilatımıza da yeni bir heyecan yükleyecek. Programda ana kademe, kadın, gençlik kollarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle hep beraber gün boyu sahada olacağız” dedi.







