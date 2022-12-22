BAŞKAN SARI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLUYOR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı oluyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:39