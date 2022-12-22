BAŞKAN SARI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLUYOR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı oluyor.
CHP’nin başarılı il başkanlarından Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, milletvekilliğine aday adayı oluyor.
“Siyasi yaşamımda Cumhuriyetimizin kurucusu ve koruyucusu, Demokrasimizin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve sevdalı olduğum memleketim Balıkesir’e hizmet aşkıyla çıktığım mücadelemde Karesi ilçe ve Büyükşehir Belediye meclis üyesi olarak beş yıl, yaklaşık beş yıl da CHP Balıkesir İl Başkanı olarak hizmet ettim. her zaman halkımızın hakkının savunucusu oldum, şehrimizde mağdur olan, hakkı yenen kim varsa yanında oldum, şimdi mücadeleme TBMM çatısı altında devam etmek için bir yola çıkıyorum” diyerek yapacağı açıklamaya davette bulundu.
24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de Salih Tozan Kültür Merkezi’nde aday adaylığını açıklayacak olan Başkan Sarı, “CHP İl Başkanı olarak 5 yıldır onurla ve gururla sürdürdüğüm görev sürecinde yaptığımız çalışmaları paylaştığımız, önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı konuştuğumuz ve il başkanlığı görevimi bırakarak milletvekili aday adayı sürecine başlayacağım son toplantımı gerçekleştiriyorum. Bütün dostlarımı ve yol arkadaşlarımı toplantımıza davet ediyorum. Katılımınız güç verecektir.” dedi.