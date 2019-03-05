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Bayrak’ın Hastane projesi konuşuluyor!

İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı İlhami Bayrak’ın geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı projeler içerisinde en dikkat çekeni tüm Çayırovalıların merakla beklediği ama bir türlü yapılmayan Devlet Hastanesi projesi oldu.

Bayrak'ın Hastane projesi konuşuluyor!

05 Mart 2019 Salı 14:50

130 Bin nüfusa sahip olmasına rağmen bir devlet hastanesi olmayan Çayırova ilçesi için İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı İlhami Bayrak adeta Çayırovalılara müjde verdi. Projelerini açıkladığı Büyük Çayırova Buluşması’nda göreve geldikleri gün itibariyle halkın hizmette önceliklerini esas alarak çalışacaklarını ifade eden Bayrak’ın hastane projesi büyük destek gördü. 

HERKES BU PROJEYİ KONUŞUYOR 

Mevcut belediye yönetimi tarafından projelendirilen, fakat halkın beklentisinin çok uzağında kalan ve yatırım takviminde yer alıp almadığı muamma olan Devlet Hastanesi için Belediye Başkan Adayı İlhami Bayrak, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan bir çalışmaya imza attı. Bayrak, yapmış olduğu açıklamada mevcut belediye binasını protokolle Sağlık Bakanlığına devredeceklerini, 19 bin metrekare alana kurulu bulunan ve Çayırova’nın merkezinde yer alan hizmet binasının Devlet Hastanesi olarak hizmet sunacaklarını açıkladı. 

BAYRAK: ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN TALEPLERİDİ

Geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı bu özel proje ile adeta Çayırova’nın gündemine oturan Başkan Adayı Bayrak önceki gün katıldığı televizyon programında da konuyla ilgili detayları paylaştı. Mevcut belediye hizmet binasının gerekli araştırmalar neticesinde hastane olmaya uygun olduğunu belirten Bayrak: “Mevcut olarak yapmayı planladıkları hastane Çayırova halkından uzak ve halkımız her gittiğimiz yerde bu konuda bize şikayetlerde bulunuyorlardı. Bizde bu konuya en kestirme yoldan en uygun çözümü ürettik. Bizim koltuk makam sevdamız yok çok şükür, içinde oturacağımız fiziki yapının haşmetinin de bir önemi yok. Amacımız halka hizmet etmekse sokakta halkın içinde bunu yaparız. Makam olarak ise mevcut semt polikliniği binasını kullanacağız geçici bir süre. Sonrasında ise Halkımızdan gasp edilen Kaymakamlık arazisi olarak bilinen arsayı hukuki yollardan geri alıp yeni bir belediye binası inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.


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