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Bozdağ, Referandum Tarihini Açıkladı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüğünü söyledi.

Bozdağ, Referandum Tarihini Açıkladı!

09 Şubat 2017 Perşembe 11:54

 Bakan Bozdağ şunları söyledi: ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tereddüdü yok. Oran veremem ama milletimizin ekseriyeti evet diyecektir. Sayın Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır.


Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'hayır diyenleri terörist olarak görüyorlar' açıklaması kabul edilemez bir çarpıtmadır. Hem 'evet' diyenlerin hem de 'hayır' diyenlerin saflarına baksınlar. Kılıçdaroğlu, milletin gözüne baka baka yalan söylüyor. AK Parti ve MHP'den fire olmaz.

Vatandaşa sorulan bu: 'Hükümeti doğrudan seçmek istiyor musun? İstemiyor musun?' Yasama, yürütme, yargıyı ayırıyoruz. Büyük bir karalama kampanyası var.

NASIL TEK ADAMLIK OLACAK BURADA!

Teklifleri milletvekilleri verecek. Nasıl tek adamlık olacak burada. Bugünkünden daha güvenli ve teminatlı bir sistem geliyor. Meclis'in devre dışı bırakılması söz konusu değil.

REFERANDUM TARİHİ 16 NİSAN OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

OHAL vatandaşın hayatını olumsuz etkilemiyor. Terör örgütlerini ve destekçilerini rahatsız ediyor. Biz de buna devam edeceğiz. Vatandaşımızın özel hayatına müdahale yoktur. OHAL sürecinde referandumun sorun olmaz. AYM'ye Halk oylamasından sonra uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor.

FETÖ'NÜN İADE DOSYASINDA EKSİKLİK YOK

Erdoğan-Trump görüşmesi olumlu geçmiştir. Olumlu yansımaları olacaktır. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusu, ABD-Türkiye arasında en önemli sorunların başında gelmektedir. Yeni dönemde, yeni bir bakış açısı yönünde kanaatim. Ben ABD'nin yeni Adalet Bakanı'na da başarılar diliyorum, dün resmi olarak görevine başladı. Bahane aramak istediğiniz zaman bahane bulursunuz, yoksa dosyalarda eksiklik yok. Türkiye anlaşma çerçevesinde üzerine düşeni yapmıştır ve bir eksiklik yoktur.

Yargı sürecinde vatandaşlarımız itirazlarını bizlere ulaşarak yapıyorlar. Vatandaşlarımız emin olsunlar; yargı doğru kararı verecektir. Suçsuzlar beraat edecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Adil yargılanma süreci, şeffaf bir şekilde sürecektir.

Yeni KHK'lar çıkabilir. OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kurduk. Bu konuda ihraç edilenler için müracaat hakkı var. KHK'larla alınan kararların, OHAL inceleme komisyonundan sonra yargı denetimi olacaktır.

HUKUK SON SINIFTA OKUYANLAR İÇİN SINAV YAPILACAK

Hakim ve Savcı ihtiyacı AB standartlarında karşılanmış değil. Bizim alacağımız mesafe var. 4 bin civarında yeni Hakim ve Savcı erken göreve başlatıldı, ihraçların karşılanması nedeniyle. Adliyelerde vatandaşlarımız sorun yaşamadı. Şuan bir sıkıntı yok. Biz bir yandan yeni Hakim ve Savcı alımını sürdüreceğiz. Hukuk son sınıfta okuyan öğrencilerim 3 Haziran sınavı için kaygılanmasın. Daha sonra da sınav yapılacak."

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