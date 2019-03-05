Bünyamin Çiftçi projelerini açıkladı!

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde projelerini tanıttığı program yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çiftçi'nin seçim beyannamesini sunduğu program Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, partililer ve meclis üyesi adayları katıldı.



'MESLEKİ VE SİYASİ BİRİKİMİM'



AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi seçim beyannamesini açıklamak üzere çıktığı sahnede, "Bu beyanname benim mesleki ve siyasi birikimimdir. Tecrübemin yansımasıdır. Çayırova çok güzel bir ilçe. Geleceği çok parlak bir ilçe. Çok kıymetli belediye başkanlarımız tarafından çok değerli hizmetler yapıldı. Her dönem kat ve kat devam etti. Şimdi biz gönül belediyeciliğini nasıl hayata geçiririz bu planlamaları sizinle paylaşacağım" dedi.

İŞTE ÇİFTÇİ'NİN PROJELERİ

Çayırova Kent Meydanı

Çayırova Devlet Hastanesi

Uçak Park

Çayır Park



Ç ayırova Sanayi Sitesi

Engelsiz Yaşam Merkezi

Çayırova Kültür Evleri

Çayırova Gebze Arası TEM yanyol

Çayırova Tuzla Şifa Mahallesi geçiş köprüsü ve bağlantı yolları

Gebze Sabiha Gökçen Metro hattı Otopark ve tır parkı

Semt pazarları Güvenlikli parklar

Okullara kapalı spor salonu

Robotik ve kodlama sınıfları

Beşikten eşiğe yetim projesi

Çayırova Belediyesi mobil uygulama

Mahalle meclisleri

Beyaz masa

KOBİS

Şeffaf belediyecilik

Çocuk eğitimde anne üretimde

Yeraltı çöp konteynerleri

Hedef sıfır atık

El emeği online satışları

Meslek edindirme kursları

İstihdam ofisi

Sanayi işbirliği

Spor lisesi