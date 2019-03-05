Bünyamin Çiftçi projelerini açıkladı!

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde projelerini tanıttığı program yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çiftçi'nin seçim beyannamesini sunduğu program Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, partililer ve meclis üyesi adayları katıldı.
'MESLEKİ VE SİYASİ BİRİKİMİM'
AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi seçim beyannamesini açıklamak üzere çıktığı sahnede, "Bu beyanname benim mesleki ve siyasi birikimimdir. Tecrübemin yansımasıdır. Çayırova çok güzel bir ilçe. Geleceği çok parlak bir ilçe. Çok kıymetli belediye başkanlarımız tarafından çok değerli hizmetler yapıldı. Her dönem kat ve kat devam etti. Şimdi biz gönül belediyeciliğini nasıl hayata geçiririz bu planlamaları sizinle paylaşacağım" dedi.
İŞTE ÇİFTÇİ'NİN PROJELERİ
Çayırova Kent Meydanı
Çayırova Devlet Hastanesi
Uçak Park
Çayır Park
Ç
Engelsiz Yaşam Merkezi
Çayırova Kültür Evleri
Çayırova Gebze Arası TEM yanyol
Çayırova Tuzla Şifa Mahallesi geçiş köprüsü ve bağlantı yolları
Gebze Sabiha Gökçen Metro hattı Otopark ve tır parkı
Semt pazarları Güvenlikli parklar
Okullara kapalı spor salonu
Robotik ve kodlama sınıfları
Beşikten eşiğe yetim projesi
Çayırova Belediyesi mobil uygulama
Mahalle meclisleri
Beyaz masa
KOBİS
Şeffaf belediyecilik
Çocuk eğitimde anne üretimde
Yeraltı çöp konteynerleri
Hedef sıfır atık
El emeği online satışları
Meslek edindirme kursları
İstihdam ofisi
Sanayi işbirliği
Spor lisesi