Büyükakın, Ahıska Türklerini konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ahıska Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Aslan ve yönetimini makamında konuk etti. 2019 yılının Aralık ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezin’de düzenlenen Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı’na katıldıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından bahseden Aslan ve yönetimi, Başkan Büyükakın’ın kendilerini konuk etmesinden duydukları memnuniyeti de ziyarette ifade etti. Başkan Büyükakın görüşmede, “Ahıska Türklerinin davasını yakinen biliyorum. Kocaeli’nde Ahıskalı kardeşlerimizin 75 yıldır vatanlarına kavuşma özlemiyle gönüllerindeki yangını hafifletecek her yola destek vermek için çalışacağız” dedi.

“AHISKA KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın öneminden de bahsedilen görüşmede, Kocaeli’nde gerçekleştirdikleri çalışmalar başta olmak üzere hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında konuklarından bilgi alan Başkan Büyükakın, “Ülkemizdeki tüm evlatlarımızı tarih şuuru içerisinde yaşatmak bu bakımdan çok önemlidir. Sürgünü unutmamak her ne kadar bizlerin görevi olmakla birlikte unutturmamak için de çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Yaşanan tüm olayların geleceğe taşınması ve çocuklarımıza öğretilmesini çok önemsiyorum. Bununla birlikte Ahıska kültürünün de yaşatılması içinde hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini sarf etti.

“HAKLI VE ONURLU MÜCADELESİNİ DESTEK VERMEKTEDİR”

75 yıl önce 14 Kasım 1944 tarihinde 100 bin civarında Ahıska Türkü’nün Stalin tarafından birkaç saat içeresinde öz yurtlarından kopartıldığına da vurgu yapılan görüşmede, her yaştan Ahıskalıların gönderildikleri kamplarda ağır bir şekilde çalıştırıldığı da belirtildi. Ahıska Türklerinin hala geri dönüş idealinden vazgeçmeden kimliklerine, dillerine, köklü değerlerine sahip çıktıklarını söyleyen Dernek Başkanı Halil Aslan’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz Ahıskalıların evlerine geri dönmesi haklı ve onurlu mücadelesini destek vermektedir. Cumhurbaşkanımız nezdinde, adaletin yerini bulması için uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde bu sürece destek veriyor” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.