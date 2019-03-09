Büyükgöz, “Tapular veriliyor”

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte esnaf ziyareti yapan ardından da evlere misafir olan Büyükgöz, “İki mahallemizde yoğunlukla yaşanan tapu problemi artık tarih oldu. Vaat değil, tapuları veriyoruz. İlk vatandaşımız tapusunu teslim aldı. Gebze’ye ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

BİZİM GÖNLÜMÜZ BİR

Gebze’de her bir vatandaşın derdiyle dertleneceğini söyleyen Büyükgöz, “Bizim milletimizle gönül bağımız var. Gebze’yi dün sevdik, bugün seviyoruz, yarın seveceğiz. Tapu meselesi artık tarih oldu. Bununla birlikte Gebze’de vatandaşların ihtiyaç duyduğu ve istediği her bir talebi değerlendireceğiz ve gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.